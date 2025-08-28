Hallitus laajentamassa lahjoitusten verovähennysoikeutta – tätä se tarkoittaa

Hallitus on laajentamassa lahjoituskohteiden joukkoa, josta lahjoittaja voi saada verovähennyksen.

Hallituksen ehdotuksessa verovähennysoikeuden ulkopuolelle rajautuisi jatkossakin esimerkiksi itsemurhien ehkäisytyöhön ja kriisiauttamiseen kohdennetut lahjoitukset, huomauttaa Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi STT:lle.

Tähän asti verovähennyksen on voinut saada tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tukevasta lahjoituksesta.

Verovähennysoikeutta laajennettaisiin nyt myös liikuntaan, nuorisotoimintaan ja lasten asemaan kohdistuviin lahjoituksiin. Ulkopuolelle rajattaisiin kuitenkin monet sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kehitysyhteistyötä tekevät toimijat sekä ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöt.

Jatkossa yksityishenkilö voisi saada verovähennyksen, jos hän lahjoittaisi kohteeseen vähintään 500 euroa vuodessa.

Väestöryhmien vastakkainasettelua?

Mielenterveystyö jäisi hallituksen ehdotuksen mukaan pääosin lahjoitusvähennyksen ulkopuolelle. Aalto-Matturin tulkinnan mukaan verovähennyksen voisi kuitenkin saada, jos lahjoitus tehtäisiin suoraan nuorten mielenterveystyöhön.

– Jo nyt saamme painotetusti lahjoituksia nuorten hyvinvointiin, mikä on erittäin tärkeä asia, mutta samaan aikaan kriisiavun tarve on valtava ja myös ikäihmisten psyykkiseen hyvinvointiin tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Aikuisten ja lasten hyvinvointi kietoutuvat yhteen, minkä vuoksi Aalto-Matturin mukaan väestöryhmien vastakkainasettelu ei ole perusteltua.

Myös mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami huomauttaa, että esimerkiksi heidän toimintansa tukee mielenterveyden kanssa kamppailevien lasten ja nuorten vanhempia.

– Kuuluvatko lapsiperhetyö ja vanhemmuuden tukitoimet lahjoitusvähennyksen piiriin, koska nämä ennaltaehkäisevät lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vahvistavat heidän asemaansa yhteiskunnassa? kysyy Finfamin toiminnanjohtaja Tiina Puranen.

Yksityishenkilöillä vähennys verosta

Hallitus on jo päättänyt leikata yli kolmanneksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtioavustuksista. Lisäksi uhkana on, että ensi viikon budjettiriihessä tehtäisiin lisäleikkauksia, jotka Aalto-Matturin mukaan nostaisivat leikkauksen yli 60 prosenttiin.

Mieli ry on pystynyt vielä tähän asti sopeutumaan leikkauksiin muun muassa lahjoitusten avulla.

Aalto-Matturin mukaan hallituksen ehdotuksen seurauksena lahjoitukset todennäköisesti ohjautuisivat jatkossa enemmän toimintaan, josta lahjoittaja saisi verohyödyn itselleen.

– Ongelma on se, että verovähennysoikeuden laajennus tuskin merkittävästi lisäisi lahjoituksia sote-kenttään, mutta sen puuttuminen vähentäisi niitä.

Ehdotuksen mukaan yksityishenkilöiden lahjoitusvähennys tehtäisiin jatkossa verosta, josta vähennettäisiin 30 prosenttia vähintään 500 euron lahjoituksesta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos lahjoittaisit esimerkiksi tuhat euroa yliopistolle, maksettavasta tuloverostasi voitaisiin vähentää 300 euroa.

Yhteisöjen lahjoitusvähennys säilyisi tulosta tehtävänä vähennyksenä. Yhteisöllä tarkoitetaan esimerkiksi yritystä tai osuuskuntaa.

Lausuntopalautetta käydään tällä hetkellä läpi ja lakiluonnoksen jatkovalmistelun jälkeen asia etenee eduskuntaan. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta.