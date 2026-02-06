Helsingin luonnontiedelukion eli Hellun vanhojen tanssit tanssitaan perjantaina 6. helmikuuta Helsingin Urhea-hallissa.
Tanssilattialle suuntaa noin kello 13.30. satoja toisen vuoden opiskelijoita. MTV Uutiset seuraa tanssien alkamista suorassa lähetyksessä.
Vanhojenpäivän tanssien tarkoituksena on juhlistaa sitä, että abit ovat jääneet lukulomalle ja toisen vuoden opiskelijat ovat nyt koulun vanhimpia.
Histori Helsingin mukaan Vanhojenpäivää on vietetty noin 1930–40-luvuilta asti helsinkiläiskouluissa. Pääkaupunkiseudulta se levisi pikku hiljaa muualle Suomeen.
1980-luvulta lähtien pukuihin, kampauksiin ja meikkiin alettiin panostaa enemmän. Myös tanssivalikoima laajeni. Tuolloin myös vanhemmat, jotka rahoittivat nämä iloittelut, alkoivat vaatia päästä mukaan juhlallisuuksiin.
Nykyään tansseja pääseekin seuraamaan. Helsingin luonnontiedelukion kello 13.30 alkavat päivätanssit on tarkoitettu koulunväelle ja illalla kello 18 järjestetään toinen näytös muille juhlavieraille.