Tiesitkö? Tätä omailmoituskäytäntö työpaikalla oikeasti tarkoittaa – "Esihenkilö joko myöntää poissaolon tai ei myönnä"

Pihlajalinnan johtavan työterveyslääkäri Henni Hyytiä-Ilmosen mukaan hallituksen tavoite on hyvä.

– On tunnistettu, että on paljon sairaspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannukset ovat korkeat Suomessa. Sikäli hyvä, että toimeen ryhdytään, Hyytiä-Ilmonen sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Hallituksen ehdottama ratkaisu ei Hyytiä-Ilmosen mukaan ole kuitenkaan "aukottomasti hyvä", vaan siinä on haasteita esimerkiksi tartuttavien tautien osalta.

– On riski, että jos ihmiset palkattomuuden pelossa menevät kuitenkin sairaana töihin, he vievät mukanaan tarttuvat taudit muuhunkin työyhteisöön.

Esihenkilön rooli on merkittävä

Omailmoituskäytäntö on vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan sitä, ettei sairauspoissaolosta tarvita todistusta, mutta Hyytiä-Ilmonen korostaa, ettei se tarkoita, että kyse olisi työntekijän omasta ilmoituksesta, vaan ennemminkin esihenkilölupamenettelystä.

– Henkilö soittaa ja käy keskustelun esihenkilön kanssa, ja esihenkilö joko myöntää poissaolon tai ei myönnä. On suositeltavaa, että päivä kerrallaan keskustellaan, tarvitaanko poissaoloa vai ei. Esihenkilön rooli tässä mallissa on todella kriittinen, Hyytiä-Ilmonen toteaa.

Näin omailmoitus toimii käytännössä

Tamperelaisessa ohjelmistotalo Monadissa on ollut jo vuosia käytössä omailmoituskäytäntö.

Monadin Head of People and Culture Viivi Juutila kertoo, että työkyvyttömäksi itsensä kokeva työntekijä voi ilmoittaa asiasta työpaikalle joko puhelimitse tai viestillä. Lähtökohtaisesti omalla ilmoituksella voi olla poissa viisi päivää, mutta mikäli tilanne vaatii, poissaoloa voidaan pidentää.

Juutilan mukaan käytännöstä on todella hyviä kokemuksia.

– Ei meillä ole mitään syytä epäillä, jos työntekijä sanoo olevansa kipeä, hänen sanaansa siinä kohtaa. Toki emme halua, että työntekijä jää sairautensa kanssa yksin ja aina on mahdollisuus kääntyä työterveyden puoleen.

Toimiiko omailmoituskäytäntö myös suuremmissa yrityksissä?

Tamperelaisessa Monadissa, jossa omailmoituskäytännöstä on ollut vain hyviä kokemuksia, on alle 40 työntekijää. Voiko malli toimia myös yrityksessä, jossa on satoja tai jopa tuhansia työntekijöitä?