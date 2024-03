Pasi joutui jäämään sairaseläkkeelle 32-vuotiaana – kipukohtaus voi tehdä täysin liikkumattomaksi

Asteikolla 0–10 Pasi Virtasen kokema "keskivertokipu" on 6,5–8,5. Lamaannuttava kipukohtaus hujauttaa asteet kymppiin.

– Uskaltaisin väittää, että normi-ihminen on silloin ihan petipotilaana. Toki kipu on niin subjektiivinen asia, jokainen kokee sen eri tavalla. Jokaisen kipu on niin totta kuin miten ihminen sen kokee, Virtanen sanoo.