"Kaksipiippuinen asia" – kannattaako etätöitä tehdä flunssassa?

– Etätyöpäivissä on ilman sairastamistakin se vaikeus, että taukoja on yleensä vähemmän ja joskus tauotkin tulevat täyteen töitä. Kaikille etätyöpäivät eivät ole voimaannuttavampia, vaan paljon täydempiä kuin normaalit toimistopäivät, joihin sisältyy sosiaalista kanssakäymistä ja luonnollisia taukoja yleensä pikkuisen enemmän.

Kaikki, mikä pitkittää tautia, pitäisi lopettaa

– Jos on flunssa, yöunen laatu on heikompaa. Jos silloin alkaa ajatella töitään ja prosessoida väsyneessä päässään ongelmia, joita töissä kulloinkin täytyisi selvitellä ja ratkoa, keskittyminen on heikompaa. Se on ensinnäkin tehotonta työajan käyttöä ja toiseksi sairauspoissaolon hukkakäyttöä, jos toipumiseen ei panosteta, Kivimäki muistuttaa.