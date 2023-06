Ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi – jos Ruotsin-malli toteutuu, jatkossa tulee pitkiä sairauslomia: "Otettiin koko rahan edestä"

Päiviön mukaan Ruotsissa jo 90-luvulla on huonoja kokemuksia karenssipäivästä.

Sairauslomat pitenevät

– Suurin pelko minulla on se, että jos ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, tullaan töihin sairaana. Lisäksi se voi aiheuttaa sitä, että tullaan uupuneena töihin, eikä ongelmaan päästä heti käsiksi.

Jussi Päiviön mukaan myös Suomessa on huonoja kokemuksia sairausloman karenssipäivästä. Ilmailualan palveluntuottaja AirProlla, joka vastaa muun muassa Helsinki-Vantaan -lentoaseman turvatarkastuksista, on ollut käytäntönä, että ensimmäiset puoli vuotta työntekijän ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton.