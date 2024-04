Millainen diagnoosi kirjataan ihmiselle, joka jää sairauslomalle henkilökohtaisen kriisin vuoksi? Työterveyslääkäri vastaa

Näillä perustein sairauslomaa myönnetään

Se, mitä työterveyslääkäri tällaisessa tapauksessa sairauslomatodistukseen kirjoittaa, on monen asian summa. Huomioon pitää ottaa ennen kaikkea työkyky.

Sairauspoissaolon edellytys on, että ihminen on täysin kyvytön omaan työhönsä tai sairauden hoito edellyttää työstä poissaoloa. Lisäksi töihin palaaminen ei saa pahentaa sairautta tai hidastaa sen paranemista.

Samoin syvän surun kohdatessa esimerkiksi läheisen menetyksen myötä voi pitkä sairausloma tulla tarpeeseen. Jos on niin murheenmurtama tilanteesta, että ei pysty kuin itkemään eikä unikaan yöllä tule, voi syntyä sopeutumishäiriö tilanteeseen tai jopa pidemmällä oireilulla masennus.

Toisille taas suuren surun keskellä työ on helpotus ja auttaa jaksamaan. Nämä ovat yksilökohtaisia asioita.

Entä se diagnoosi?

Jos taustalla on psyykkisen tai fyysisen haasteen sijaan jotain itse aiheutettua, silloinkin asioita punnitaan tapauskohtaisesti.

– Se on aika hyvä diagnoosi tämäntyyppisissä tapauksissa.

Suuret tunteet voivat vaikuttaa työkykyyn

Muitakin mahdollisia diagnooseja

Sopeutumishäiriön ohella paperiin voidaan kirjoittaa muunkinlaisia syitä, esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, mikä pätee pidempiaikaisiin työkyvyttömyystapauksiin. Sopeutumishäiriössä on kyse lyhytaikaisemmasta tilasta.

Sairauspoissaolotodistukseen saatetaan kirjata myös vaikkapa unihäiriö. Vänni muistuttaa jälleen, että kirjoitettu diagnoosi riippuu vaivasta, joka on kyseessä.

– Lääkärit arvioivat aina parhaan kykynsä mukaan sen, mikä on oikea diagnoosi

Hän muistuttaa, että diagnoosikin on käytännössä vain arvio. Nekin muuttuvat joskus tutkimusten edetessä.

Esimerkki: Kisa saunan kiukaalla istumisesta

Vänni havainnollistaa sairausloman määräämisasiaa hypoteettisen esimerkin kautta: Kuvitellaan tilanne, jossa on oltu viettämässä viikonloppua ja juodaan liikaa. Sitten päätetään pistää pystyyn ajattelematon kisa, kuten että, kuka pystyy istumaan kauimmin saunan kiukaalla.

– Kyse on juuri siitä, onko ihminen kyvytön tekemään omaa työtään. Sillä ei ole loppupeleissä merkitystä, miten se vamma on aiheutunut, me mietimme vain lääketieteellistä puolta.