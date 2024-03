Moni suomalainen ei käytä silmälaseja, vaikka tarvitsisi niitä – taustalla voi olla "täysin väärä luulo"

– Erityisesti miehillä, että pyritään pärjäämään mahdollisimman pitkään ilman laseja. Jollain tavalla monella on se käsitys, että jos sitä näköä ei korjaa ja sinnittelee, se tavallaan korjautuu itsestään, mutta se on kyllä täysin väärä luulo, Näpänkangas toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Mitä kaikkea silmäleikkauksilla pystytään korjaamaan?

– Mykiö on se ikkuna, jonka läpi me kaikki katselemme. Syntyessä se on täysin kirkas ja hyvin pesty ikkuna, mutta kun sitä ei 65–70 vuoteen pestä, se on ymmärrettävästi likainen ja sitä sanotaan harmaakaihiksi, Näpänkangas selittää.