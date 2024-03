Moni vilkuilee töitä koneelta sairauslomallakin, mutta se ei kannata – "On iso satsaus, että voi olla poissa"

Jokainen koskaan kipeänä ollut tietää, että sairauslomalla makaaminen voi tuntua tylsältä. Jos lämpöä on vain vähän ja lihaskipujakin lievästi, makaaminen saattaa tuntua jopa turhalta. Josko sitä vähän vilkaisisi, mitä ne puhuvat Teamsissa...

Ylilääkäri Heli Kivimäki lääkärikeskus Pirtestä ymmärtää, että työkoneen vilkaiseminen sairauslomalla saattaa alkaa houkuttaa. Varsinkin hektisellä alalla täysstopin tekeminen on usein haastavaa eikä ihminen välttämättä kykene asettumaan "lepotilaan" varsinkaan siinä tapauksessa, että poissaolon syy liittyy töissä uupumiseen.

– Tämä on hyvin ymmärrettävää. Sairauslomalle harvoin annetaan tarkkoja ohjeita. Eri asia ovat infektiot, haavojen paranemiset tai leikkauksesta toipuminen: niihin on tarkat ohjeet. Mutta jos on kysymys esimerkiksi jaksamisesta, ihmisen voi olla vaikeaa pysähtyä arjessa ja toipua, eikä hänellä välttämättä ole siihen taitojakaan ilman tarkkoja ohjeita, Kivimäki kuvaa.