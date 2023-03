TikTokiin tulossa uusi oletusasetus: Tavoitteena rajoittaa teinien ruutuaikaa

Oletusasetuksen saa itse pois päältä

CNN:n mukaan teinit saavat uuden oletusasetuksen itse pois päältä. Jos tunti tiktokkailua tulee täyteen, nuorisoa pyydetään syöttämään pääsykoodi, jolloin heidän tulee itse tehdä päätös siitä, jatkavatko he videoiden katselua.

CNN:n mukaan TikTok ja muut sosiaalisen median palvelut ovat vuosien ajan joutuneet tarkastelemaan vaikutustaan nuoriin käyttäjiin. Uutiskanava kertoo myös, että kiinalaisen ByteDancen kehittämä sosiaalisen median palvelu TikTok on herättänyt etenkin länsimaissa tietoturvahuolia. Yhdysvalloissa Valkoinen talo on antanut valtion virastoille 30 päivää aikaa poistaa TikTok valtion laitteilta. Myös Euroopan parlamentti on päättänyt kieltää TikTokin henkilökuntansa puhelimista turvallisuussyistä.