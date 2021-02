THL selvittää koronan levinneisyyttä vasta-ainetesteillä – verikokeen jälkeen osallistujat saavat kysymyspatterin: Nämä asiat THL:ää kiinnostavat

Jos arpa osuu kohdalle, saa THL:ltä kirjeitse kutsun "koronaepidemian serologiseen väestötutkimukseen", joka käytännössä tarkoittaa verikokeella tehtävää koronaviruksen vasta-ainetutkimusta. Näin voidaan selvittää, kuinka monelle taudin joko tietäen tai tietämättään sairastaneista on kehittänyt myös vasta-aineita.

Selvitystä pidetään ilmeisen tärkeänä, ainakin jos useampaakin muistutustekstiviestiä on uskominen. Tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista.

Verikokeen jälkeen – tuloksesta riippumatta – THL lähestyy kysymyspatterilla, jossa on 27 kysymystä. Osassa kysymyksistä on alakohtia. Esimerkiksi kysymyksessä "onko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi?" niitä on peräti 19.