THL:lta huojentava tieto Kiinan koronaviruksen leviämisestä: "Ei yhtäkään varmistettua jatkotartuntaa"

– Tiedämme, että matkailijatapauksia (koronavirukseen sairastuneita) on todettu useassa eri maassa, epäilyjä on varmasti moninkertainen määrä. Mutta hyvä uutinen on, ettei ole yhtäkään varmistettua jatkotartuntaa matkailuun liittyen, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Huoli viruksen leviämisestä Suomeen heräsi tänä aamuna, kun Ivalossa kerrottiin hoidettavan Wuhanista saapunutta kiinalaisperhettä influenssaoireiden takia. Perhe oli kiertänyt Lappia jo useamman päivän. Perheestä on otettu näytteet, jotka THL tutkii Helsingissä vielä tämän päivän aikana.

– Täytyy muistaa, että koronavirus on erittäin tavallinen flunssan aiheuttaja ja se, että ensin löydetään koronavirus, ei oikeastaan kerro mitään vaan sen jälkeen täytyy tutkia tarkemmin, onko kyseessä Kiinan koronavirus, Puumalainen jatkaa.

Siksi täyttä varmuutta siitä, mikä koronavirus on kyseessä, selvitetään vielä päiviä.

Miksi suuret eristystoimet – salaileeko Kiina jotain?

Puumalaisen mukaan THL:lla on käytössä erityinen testi, joka tunnistaa koronavirusten eri alalajit. Kiinassa koronavirukseen on sairastunut toistaiseksi yli 800 ihmistä. Kuolleita on 26, ja yli 41 miljoonaa asukasta yli 10 eri kaupungissa on eristettynä. Näin mittavat toimet ovat saaneet epäilemään, salaako Kiina taudin todellista vakavuutta.



– Kiina on ollut meidän suuntaan todella avoin ja myös nopea tunnistamaan tämän viruksen. Jos ajatellaan, että Wuhanin kaupungissa on 11 miljoonaa ihmistä, ja se pystyi 40 keuhkokuumetartunnan perusteella tämän tunnistamaan. Siinä mielessä Kiinan viranomaiset ovat toimineet erittäin hyvin, Puumalainen jatkaa.

Ylilääkärin mukaan Kiina on mittavilla toimillaan vastannut ihmisten huoliin, sillä heidän mielessään ovat tuhansia sairastuttaneet ja satoja tappaneet Sars- ja Mers-epidemiat.

Miten koronavirus eristetään?

Jos Ivalon kiinalaisten virus varmistuu Kiinan koronavirukseksi, miten terveysviranomaiset etenevät?

– Jos (sairastunut) henkilö on hyväkuntoinen, hän on varmasti majapaikassaan eristyksissä ja hoitaa flunssaansa. Jos kyse on vakavammasta taudista, se hoidetaan sairaalassa ja totta kai eristyksissä, Puumalainen vakuuttaa.

Aiheuttaako koronavirus Suomessa muita toimenpiteitä?

– Jos tämä hyvin yllättäen varmistuisi Kiinan koronaviruksen aiheuttamaksi taudiksi, totta kai siinä tapauksessa meidän pitäisi selvittää, onko muita virukselle altistuneita.

Puumalainen haluaa toistaiseksi rauhoitella hurjimpia skenaarioita.

– Kannattaa muistaa, että nyt on influenssakausi meneillään, nyt on hyvin paljon erilaisia hengitystieinfektioita. Yskän ja kuumeen takia ei pidä heti päätellä, että kyseessä on koronavirus.