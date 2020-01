Missä kunnossa Ivalon koronavirusepäillyt ovat? Lääkäri kertoo MTV:lle, kuinka viruksen eteneminen pysäytetään

– He ovat olleet kahden viikon sisällä alueella, jossa on koronavirusta. Heillä on lieväasteisia flunssapotilaita. Normaalin käytännön mukaisesti heistä otetut näytteet lähtevät THL:lle Helsinkiin.

"Ei havaittu dramaattista leviämistä"

Broas korostaa, ettei maailmalla tai Kiinassakaan koronavirus ole levinnyt dramaattisesti. Toistaiseksi tartunnan saaneita Kiinassa on yli 800, kuolonuhreja on todettu 26, ja Kiina on ilmoittanut eristäneensä jo yhdeksän kaupunkia viruksen takia. Yli 30 miljoonan ihmisen liikkumista on rajoitettu.