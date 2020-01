Suomalaisasiantuntija Kiinan koronaviruksesta: Etenee poikkeuksellisen nopeasti ja tarttuu helpommin kuin pelätty sars

– Meillä on kiinalaisilta viranomaisilta hieman tietoa siitä, miltä taudinkuva näyttää kokonaisuudessaan. Lisäksi meillä on tarkka kuvaus 41 ensimmäisestä tautitapauksesta, jotka on otettu sairaalaan epidemian alkuvaiheessa, Penttinen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Tämä on sillä tavalla vakava sairaus, että osa siihen sairastuneista saa keuhkokuumeen ja saattaa vaatia tehohoitoa – ja osa myös kuolee. Kuolemantapauksia on nyt raportoitu useita kymmeniä, ja niitä on varmasti tulossa vielä monin verroin enemmän, ennen kuin tämä on ohi.