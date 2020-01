Lisää tietoa Ivalon koronavirusepäillystä perheestä – äiti on erinomaisessa kunnossa mutta myös karanteenissa

He ovat tällä hetkellä eristettynä. Perheen äiti on johtavan lääkärin mukaan erinomaisessa kunnossa. Hänkin on sisällä terveyskeskuksessa ja karanteenissa.

– Tämä on normaali toimintaohje, että jos henkilöllä on Wuhan-historia parin viikon sisällä, ja heillä on hengitysinfektio-oireita, silloin otetaan näytteet ja arvioidaan, voiko olla kyseessä koronavirus. Todennäköisesti taustalla on joku muu normaali tauti, Broas kertoo.