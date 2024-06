Hervoton onnitteluvideo paidattomilta afrikkalaismiehiltä? MTV selvitti hämmentävän someilmiön epäselviä taustoja

Yhdeksän afrikkalaista miestä on järjestäytynyt kameran eteen edessään liitutaulu, jossa lukee "Happy birthday Bon".

– Best wishes from Africa, lihaksikkaat miehet huutavat kuorossa.

Yksi heistä pitää Bonin kuvaa kädessään.

– We love you!

Rakkaudentunnustuksen jälkeen Bonin kuvaa kädessään pitävä mies astelee lähemmäksi kameraa ja pussaa kuvaa kaksitoista kertaa. Tämän jälkeen alkaa rytmikäs tanssi musiikin tahtiin.

Kyseessä on "Wishes from Africa" -nimiseltä verkkosivulta löytyvä video, joka on esimerkki sivuston tarjoamasta palvelusta.

Sivusto lupaa muun muassa 1–2 päivän toimitusaikaa, 100-prosenttista onnellisuutta sekä lähes täydellistä asiakastyytyväisyyttä. Muutaman kymmenen euron hintaan videoilla esiintyvät miehet sanovat tai tekevät juuri niitä asioita, joita olet heiltä tilannut.

Sivustolla todetaan, ettei mikään kappale tai viesti ole heille "liian hullu".

Lukuisia sivustoja

Bon on yksi lukemattomista ihmisistä, joka on saanut lahjaksi vastaavanlaiset videoterveiset Afrikasta. Pelkästään Wishes from Africa kertoo sivuillaan, että tyytyväisiä asiakkaita on yli 50 000.

Vastaavanlaisia sivustoja on kuitenkin valtava määrä.

Google-haulla "Greetings from Africa" lähes identtisiltä vaikuttavia toimijoita löytyy kymmenittäin. Kaikkien sivustojen tärkeimmät lupaukset ovat linjassa keskenään: Miltei mikä tahansa onnistuu videoilla esiintyviltä, usein paidattomilta miehiltä, jotka levittävät afrikkalaista iloa ja kulttuuria maailmalle. Joillakin videoilla esiintyy myös naisia.

Mutta keitä nämä esiintyjät ovat? Entä minkä nimiset yritykset näitä videoita myyvät verkkosivustoilla? Ketkä omistavat yritykset tai johtavat niitä? Kenelle asiakkaan rahat menevät?

Näihin kysymyksiin sivustoilta ei liiemmin löydy vastauksia, joten päätin kysyä asiaa sähköpostitse viideltä toimijalta, jotka löytyivät ensimmäisinä yllä mainitulla Google-hakusanalla.

Kävi ilmi, että sivustoilla luvatut noin vuorokauden vastausajat sähköposteihin eivät koskeneet median yhteydenottoja.

Ei vastauksia

Wishes from Africa oli viikon jälkeen ainoa, joka oli vastannut haastattelupyyntööni.

– Olemme huomanneet, että media ei aina näytä meitä positiivisessa valossa. Tämä on johtanut väärinkäsityksiin liiketoiminnastamme ja sen arvoista. Näiden kokemusten vuoksi olemme tehneet päätöksen olla ryhtymättä mediakyselyihin tällä hetkellä, vastauksessa sanottiin englannista suomeksi käännettynä.

Sähköpostissa kerrottiin myös, että Wishes from African prioriteettina on suojella liiketoiminnan eheyttä sekä työntekijöiden yksityisyyttä. Sähköpostivastauksessa ei kerrottu, minkä niminen tai tittelin omaava henkilö kyseisen viestin on kirjoittanut.

Samalla hämärän peittoon jäi moni muukin viestissäni kysymäni asia – esimerkiksi se, missä maassa tai maissa sekä millaisissa oloissa videoita tehdään.

Wishes from Africa kertoo sivustollaan, että tanssijat ovat Tansaniasta. Muilta sivustoilta tällaista tietoa ei tarjoilla. "Wishes made visual" kuitenkin kertoo sivustollaan, että videoita voi tilata Afrikan lisäksi Bangladeshista ja Sri Lankalta. Myös "DanceGreetings" toimii verkkosivujensa mukaan Bangladeshissa.

DanceGreetings kertoo sivustollaan julkaisemallaan videollaan myös, että 25 prosenttia tuotoista menee tanssijoille. Samalla videolla nimettömät esiintyjät kertovat pitävänsä työstä ja painottavat, etteivät he joudu tekemään riistotyötä.

DanceGreetings on yksi harvoista sivustoista, jonka yhteystiedoista löytyy myös puhelinnumero. Kyseinen puhelinnumero Iso-Britannian suuntanumerolla ei kuitenkaan ollut käytössä.

Muista sähköpostitse tavoittelemistani sivustoista "Birthday Greeting" ja "Blessings from Africa" eivät paljasta sivustoillaan mitään sijainneistaan.

Joillakin vastaavilla sivustoilla mainitaan kuvauspaikkana myös Sambia. "JoyAfrica" -nimiseltä sivustolta löytyvä katuosoite puolestaan vie Yhdysvaltoihin, Los Angelesiin.

Taustat kyseenalaisia

Monilla sivustoilla kerrotaan, että "lahjakkaat tanssijat puhuvat monia eri kieliä". Tanssijoilta voi tilata tervehdyksiä siis esimerkiksi kiinaksi, joka mainitaan erikseen joidenkin sivustojen kuvauksissa.

Afrikassa epäselvissä olosuhteissa kuvatut somevideot nousivat ilmiöksi koronapandemian aikana juuri Kiinassa. Osa videoista oli samantyylisiä hyväntuulisia videoita, mitä sosiaalisessa mediassa leviää nytkin. Kansainvälisen huomion kuitenkin herättivät Kiinan sosiaalisessa mediassa trendanneet videot, jossa afrikkalaislapset huusivat rasistisia huutoja itsestään kiinaksi.

Vuonna 2020 julkaistussa videossa joukko afrikkalaislapsia huusi kiinan kielellä muun muassa "olen musta monsteri" ja "olen vähä-älyinen".

BBC selvitti videon alkuperää, ja jäljet johtivat Itä-Afrikkaan Malawille. Vuonna 2022 julkaistussa BBC:n dokumentissa selvisi, että videoiden taustalla oli kiinalaismies Lu Ke, joka teki pahimmillaan lapsien kustannuksella jopa satoja tilausvideoita päivässä.

Paikalliset luulivat Lu Ken kuvaavan videoita hyväntekeväisyyttä varten. Todellisuudessa hän tienasi bisneksellään miljoonia vuosien ajan. BBC:n löytämä videoilla esiintynyt 4-vuotias poika kertoi Lu Ken käyttäneen väkivaltaa kuvauksissa ja pakottaneen hänet esiintymään videoilla. Dokumentissa kävi ilmi, että Lu Ken kuvaamat videot olivat tarkoituksellisesti rasistisia.

Ghanalainen tubettaja Wode Maya arvioi dokumentissa, että vastaavanlaisia videoita pyörii sosiaalisessa mediassa "miljoonia".

Pian dokumentin julkaisun jälkeen Lu Kea vastaan nostettiin syytteet muun muassa lapsikaupasta ja hänet karkotettiin maasta, BBC kertoo.

Asiantuntija: En tilaisi

Itäisessä Afrikassa työtehtävissään lukuisia kertoja vieraillut Viestintä ja kehitys -säätiön koordinaattori Markku Liukkonen sanoo, ettei ole omassa somekuplassaan törmännyt videoihin.

– Nyt kun mainitsit, niin muistan kyllä lukeneeni jotakin aiheesta, Liukkonen toteaa.

Muistijäljet johtavat yllä mainittuun Kiina-kohuun. Liukkonen muistelee, ettei ollut yllättynyt BBC:n paljastuksista, sillä Itä-Afrikassa on hänen mukaansa todella paljon kiinalaisia.

Liukkoselle Itä-Afrikan maista Tansania on tutuin yhteisöradioiden kanssa toimiessaan. Hän on vieraillut myös muun muassa Sambiassa ja Malawilla.

Hän ei osaa ottaa kantaa tilausvideotoimijoiden taustoihin, mutta toteaa, että tietojen niukkuus palveluntarjoajien verkkosivuilla on epäilyksiä herättävää yhtä lailla Tansaniassa kuin vaikkapa Suomessakin.

– Pikkuisen haiskahtaa, jos ei mitään tietoa mistään löydy.

– Mutta voihan se olla ihan "legit business", ei se ole mitenkään mahdotonta.

Liukkosen mielestä liiketoimintamalli on monella tapaa erikoinen. Hän ihmettelee ilmiötä, että videoille riittää tilausta.

– En itse kyllä tilaisi. Kai se sitten joillekin on hauskaa ja eksoottista.

Useimmilla sivustoista annetaan ymmärtää, että toiminnan tukeminen ja videoiden ostaminen tukee samalla paikallisia yhteisöjä taloudellisesti. Sivustoilla ei kuitenkaan juurikaan ole avattu sitä, millä tavoilla tuotot jakaantuvat kyseisillä alueilla paikalliselle väelle. Joillakin sivustoilla liiketoimintaa rinnastetaan myös hyväntekeväisyyteen.