Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi ennätykselliseen 57 miljardiin dollariin ja tulos yli 31 miljardiin kolmannella vuosineljänneksellä.
Liikevaihto kasvoi yli 20 prosentilla edellisestä neljänneksestä, jolloin se oli runsaat 46 miljardia. Viime vuoden vastaavasta neljänneksestä liikevaihto kasvoi yli 60 prosentilla.
Yhtiön tulos kasvoi edellisestä neljänneksestä niin ikään yli 20 prosentilla ja viime vuodesta yli 60 prosentilla. Edellisen neljänneksen tulos oli reilut 26 miljardia dollaria.