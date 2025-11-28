



Antautuvista ukrainalaisjoukoista liikkuu tekoälyvideoita: Jopa koomisia esimerkkejä Sosiaalisessa mediassa leviää nyt runsaasti tekoälyvideoita antautuvista ja vetäytyvistä ukrainalaisjoukoista. Kuvituskuva. Ei tekoälykuva. AFP / Lehtikuva Julkaistu 28.11.2025 10:36 MTV UUTISET – STT – AFP Sotaa vapaista lähteistä seuraava Pasi Paroinen on huolissaan ilmiöstä. Hänen mukaansa lähestytään pistettä, jossa tekoälyllä sodasta tuotettuja videoita alkaa olla vaikeaa erottaa aidoista. Tekoälyllä Ukrainan sodasta luotuja syväväärennettyjä videoita on viime kuukausien aikana levinnyt internetissä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Näin STT:lle arvioi suomalaisessa Black Bird Groupissa sotaa avoimista lähteistä seuraava Pasi Paroinen. Videot antautuvista tai itkien eturintamaan pakotetuista ukrainalaissotilaista ovat keränneet miljoonia katselukertoja. – Vaikuttaisi siltä, että joku kokeilee informaatiovaikuttamista näillä keinoilla, Paroinen kertoo. Lue myös: Ukraina: Venäjä levittää valevideoita Paroisen mukaan ilmiö on otettava vakavasti. Hän uskoo, että videoiden takana ovat Venäjä-myönteiset tahot. – Onko tämä systemaattinen informaatiosodankäyntikampanja Venäjän asevoimilta, sitä on hankala sanoa. Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevassa Pokrovskissa taistelut jatkuvat, mutta sosiaalisessa mediassa levinneillä videoilla ukrainalaisjoukot näyttävät vetäytyvän. Ukrainan disinformaation torjuntakeskus CPD kertoi marraskuun alussa väärennettyjen videoiden aallosta. Pokrovskin alueella antautuneiden ukrainalaissotilaiden rivit näyttävät videoilla jatkuvan silmän kantamattomiin.





Moni videoista on varustettu tekoäly-yhtiö OpenAI:n Sora-videogeneraattorin vesileimalla. Toiset on tunnistettu syväväärennöksiksi videoilla näkyvistä ristiriidoista.

Kyiv Independentin jakamalla videolla Pokrovskista vetäytyvä ukrainalaissotilas kävelee ongelmitta kipsatulla jalalla. Toisen sotilaan kasvoilla on luonnottoman leveä hymy ja kolmas näyttää kantavan mukanaan keskiaikaista kirvestä. Yhden sotilaan pyörätuoli liikkuu itsekseen eteenpäin ja toisen kantamiseen käytetyt paarit näyttävät leijuvan ilmassa.

Sotilaat itkevät ja rukoilevat

Videoiden sisältö ei ole täysin tuulesta temmattua. Venäjä on hyökännyt aktiivisesti Donetskin ja Zaporizhzhjan alueilla ja odotettavissa on, että antautumisia ja sotavangeiksi ottamisia tullaan jossain vaiheessa näkemään.

Viime viikkoina Venäjä on voimistanut hyökkäystään Pokrovskissa entisestään ja edennyt syvälle kaupungin molemmille puolille. Paroinen katsoo Pokrovsin alkavan pikkuhiljaa olla venäläisten käsissä. Myös Myrnohrad alkaa hänen mukaansa olla käytännössä venäläisjoukkojen saartama.

– Jos tällaisen hyökkäyksen aikana alkaa tulla videoita, missä ukrainalaisia antautuu isommissa määrin, voi se amplifioida (voimistaa) jo olemassa olevaa negatiivista informaatiotilaa, Paroinen sanoo.

Osalla videoista ukrainalaisia sotilaita kyyditetään rintamalle näennäisesti vastoin näiden tahtoa. Sotilaat itkevät ja rukoilevat, etteivät joutuisi rintamalle.

Videoilla pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti juuri ukrainalaisiin ja Ukrainaa tukeviin tahoihin, Paroinen uskoo.

"Karkeita ja verrattain tunnistettavia"

Paroisen mukaan Ukrainan sodasta on tuotettu yllättävän vähän tekoälyllä luotua sisältöä verrattuna moniin viimeaikaisiin luonnonkatastrofeihin. Varsinkaan taisteluja kuvaavia tekoälyvideoita ei ole levinnyt merkittävissä määrin.

Paroinen pitää yhtenä selityksenä sitä, että tekoälyn on vielä hyvin hankalaa sijoittaa videoita todellisiin ympäristöihin.

Visuaaliset ristiriidat ovat usein luotettavia merkkejä syväväärennöksistä. Niitä ei välttämättä huomaa paljaalla silmällä heti, mutta kun video kerää kymmeniätuhansia katselukertoja, joku yleensä havaitsee ja nostaa esiin sen epäjohdonmukaisuudet.

– Monesti videoissa sotilailla on vääränlaisia varusteita. Tekoäly on aika riippuvainen siitä, että sitä käyttävä ihminen on hyvin huolellinen sen suhteen, että käy läpi ja tarkastaa, että tuotettu materiaali on oikeanlaista, Paroinen sanoo.

Paroinen uumoilee, että valtiollinen toimija kykenisi tuottamaan Ukrainan sodasta parempaakin syväväärennettyä sisältöä. Kyse saattaa hänestä olla ensiaskeleista uuden teknologian haltuunotossa.

– Videot ovat olleet aika karkeita ja verrattain tunnistettavia. En usko, että näillä on vielä hirveästi vaikutusta informaatiotilaan kokonaisuutena, hän jatkaa.

Paroinen kuitenkin varoittaa, että hyvin nopeasti lähestytään pistettä, jossa huolellisesti tekoälyllä tuotettuja videoita alkaa olla hyvin vaikeaa erottaa aidoista. Ihmisen kyky luottaa näkemäänsä videomateriaaliin laskee koko ajan rajusti, hän painottaa.