Tekoälyllä väärennettyä Taylor Swift -alastonkuvaa ehdittiin klikata 47 miljoonaa kertaa – Valkoinen talo otti kantaa

Sosiaalisen median alustoilla tällä viikolla levinneet väärennetyt alastonkuvat poplaulaja Taylor Swiftistä olivat tekoälyllä tuotettuja niin sanottuja syväväärennöksiä eli deepfake-kuvia, joissa tekoälyn avulla muokataan esimerkiksi henkilön kasvoja tai vartaloa.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan yhtä Swiftistä jaettua väärennettyä kuvaa ehdittiin katsomaan X:ssä 47 miljoonaa kertaa ennen kuin kuvaa jakanut tili suljettiin. Teknologiauutissivusto The Verge kirjoittaa, että kuva ehti olla näkyvissä 17 tuntia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre korosti sosiaalisen median yritysten vastuuta estää tämän tyyppisen materiaalin leviäminen.

– Uskomme, että niillä on tärkeä rooli, jotta väärän tiedon ja oikeiden ihmisten intiimien kuvien leviäminen ilman suostumusta voidaan estää.

7:20 Punainen patsas "ilmestyi" Helsingin tuomiokirkolle ja Ruotsin lippu Naton päämajalle – näin uudella tekoälyllä manipuloidaan kuvia.

Suurin osa pornografiaa

Taylor Swiftistä levinneiden kuvien jälkeen monet yhdysvaltalaispoliitikot ovat alkaneet vaatimaan uusia lakeja deepfake-kuvien kriminalisoimiseksi.

Yhdysvalloissa asiaan on puututtu osavaltiotasolla, mutta liittovaltiotasolla ei ole olemassa lakeja, jotka kieltäisivät tämän kaltaisten kuvien jakamisen tai luomisen.

Viime vuonna julkaistun State of Deepfakes -raportin mukaan ylivoimaisesti suurin osa verkossa julkaistavista deepfakes-kuvista on pornografiaa. Lähes kaikki tällaisen materiaalin kohteena olevista henkilöistä on naisia.

Kongressiedustaja Joe Morelle ehdotti viime vuonna, että deepfake-pornografian jakaminen ilman suostumusta olisi kriminalisoitava.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Morellen mukaan tämän kaltainen materiaali voi aiheuttaa sen kohteeksi joutuneelle henkilölle peruuttamatonta henkistä ja taloudellista vahinkoa sekä mainehaittaa.

Demokraattinen kongressiedustaja Yvette D Clarke kirjoittaa X:ssä, että naiset ovat olleet jo vuosia deepfake-kuvien kohteina ilman omaa suostumusta.

X on ilmoittanut lausunnossaan poistavansa aktiivisesti kuvia ja ryhtyvänsä ”asianmukaisiin toimiin” niiden levittämiseen osallistuneita tilejä vastaan.

X sanoo lausunnossaan myös, että se seuraa tiivisti tilannetta varmistaakseen, että kaikkiin uusiin rikkomuksiin puututaan välittömästi ja sisältö poistetaan.