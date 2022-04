TikTokissa huijarit valehtelevat olevansa Ukrainassa ja nyhtävät rahaa – "Tekaistuja laukausten ääniä ja räjähdyksiä"

Suositusta lyhyiden videoiden julkaisualusta TikTokista on tullut Ukrainan sodassa hedelmällinen kasvualusta perättömille väitteille ja vääristellylle sisällölle, varoittavat uutistoimisto AFP:n haastattelemat misinformaation asiantuntijat.

Misinformaatio on tahattomasti tai tahallisesti levitettyä virheellistä, puutteellista tai valheellista tietoa. Disinformaatio taas viittaa tahallaan tehtailtuun misinformaatioon, jolla pyritään johonkin poliittiseen tai muuhun tavoitteeseen.

TikTokia on syytetty saamattomuudesta väärän tiedon leviämisen ehkäisyssä jo ennen Venäjän laajaa hyökkäystä Ukrainaan helmikuun lopulla. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan TikTok ilmoitti keskeyttävänsä videosisältöjen julkaisemisen Venäjältä.

– Tämä konflikti on kärjistynyt vuodesta 2014 lähtien, ja nämä ongelmat Kremlin propagandan ja misinformaation kanssa on tuotu esille TikTokin kanssa kauan ennen hyökkäystä, kertoo AFP:lle digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustavan Access Now -järjestön Anastasija Zhurmont.