Läheinen ystävä paljastaa ratkaisevan tekijän Teemu Pukin menestystarinan takana: "Se näkyy yhä Temen pelaamisessa"

Viimeiset viisi vuotta Teemu Pukin jalkapallouralla ovat kokonaisuudessaan olleet lähes satumaisia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keväällä 2018 Pukki pelasi Bröndbyn riveissä ja oli saanut urakehityksensä uudelle nousu-uralla Tanskan pääsarjassa. Sopimuksen loppuessa hyökkääjä sai valita vapaasti seuraavan osoitteensa.

Yllättäen Pukin seuraksi valikoitui englantilaisseura Norwich City, jolla oli tuolloin allaan takkuinen kausi Mestaruussarjassa.

– Moniko odotti tällaista tarinaa, mikä tästä tuli? Jos mietitään lähtökohtia, missä Teme oli ennen Norwichia ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Jos tällainen tarina olisi silloin kerrottu, aika varmasti se olisi otettu vastaan, Pukin ystävä ja agentti Teemu Turunen luotaa MTV Urheilulle.

Pukin ja Norwichin yhteiselo muuttui satumaiseksi jo ensimmäisellä kaudella. Daniel Farken valmentama joukkue jyräsi Mestaruussarjan voittoon ja sai suoran paikan Valioliigassa. Pukki iski 29 maalia ja kahmi vuoden parhaan pelaajan valinnat kaikissa mahdollisissa äänestyksissä.

– Oli unelmien täyttymys tehdä niin paljon maaleja ja saada niin paljon voittoja ensimmäisellä kaudellani täällä. Nousimme Valioliigaan ja sain kultaisen kengän. En uskonut, että se olisi voinut mennä niin hyvin. Se oli luultavasti jalkapallourani parasta aikaa, Pukki kuvailee seuransa haastattelussa.

Lentokeli jatkui myös seuraavalla kaudella Valioliigassa, joka alkoi kotkalaisen kannalta räjähtävästi.

– Aloitin täällä kotistadionilla valioliigaurani hattutempulla Newcastlea vastaan. Jos minun pitäisi valita yksi, se on varmaankin paras otteluni. Tein hattutempun Valioliigassa, enkä ollut edes koskaan unelmoinut sellaisesta.

"Se näkyy yhä Temen pelaamisessa"

Tänään seuralegendana Norwich Cityn ja Carrow Roadin jättävältä Pukilta ei enää osattu odottaa tämänkaltaista uraloistoa, kun hän jätti skotlantilaisseura Celticin taakseen syksyllä 2015.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Turunen muistaa hyvin tunnelman kahdeksan vuoden takaa. Hänelle Pukin nousu Euroopan huippuhyökkääjäksi on opetus siitä, että jyrkkiäkin käänteitä parempaan voi tapahtua 25-vuotiaalle jalkapalloilijalle.

– Moni oli silloin Celtic-ajan jälkeen sanomassa, että Teme on menetetty lupaus. Se osoittaa, että jos on valmis tekemään tiettyjä muutoksia ja on valmis oppimaan, niin kaikki on mahdollista myös myöhemmällä iällä, Turunen sanoo.

KTP:sta espanjalaiseen Sevillaan jo 17-vuotiaana siirtynyt Pukki oli väläyttänyt potentiaaliaan useaan kertaan urallaan, mutta Celticissä kärsityn kauden 2014–2015 askel taaksepäin ja Tanskaan osoittautui ratkaisevaksi liikkeeksi.

Pukki löysi itseluottamuksensa Kööpenhaminassa. Hän otti harppauksen huippu-urheilijana ja rakensi fysiikkansa huippuiskuun. Yksittäiset väläytykset potentiaalista muuntuivat pikkuhiljaa tasaisen kovatasoiseksi suorittamiseksi.

Turunen muistuttaa, että Pukin ominaisuudet jalkapalloilijana olivat kuitenkin urakiidon jykevä perusta.

–Tietyt ominaisuudet pärjätä absoluuttisella huipulla pitää olla, mutta silloin, kun ne ovat olemassa, se on tosi pienestä kiinni. Siinä mielessä Teemulle täytyy nostaa hattua, minkälaisia valintoja hän on tehnyt, että tämä tarina on ollut mahdollinen.

Pukki on tehnyt rutkasti työtä kehityksensä ja maaliensa eteen. Eikä työnteko ole loppunut vaikeillakaan hetkillä.

– Se näkyy yhä Temen pelaamisessa, että hän juoksee, prässää ja tekee töitä. Maalit ovat seurausta siitä, että hän tekee tiettyjä asioita. Nuorille hyvä vinkki, että antautuu sille tekemiselle. Asiat seuraavat sitä, mitä tekee. Toki onneakin tarvitaan.

Timanttinen löytö, puolin ja toisin

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Norwichille sopimuksettomana pelaajana kaapatun Pukin löytö oli timanttinen. Yhtä lailla Norwich oli sellainen Pukin leirille.

– Teme on pelannut Valioliigaa ja tehnyt siellä kaksi kertaa 11 maalia kaudessa, on voittanut Mestaruussarjan maalikuninkuuden ja parhaan pelaajan palkinnon, pelannut Suomen kanssa EM-kisoissa, noussut maajoukkueessa kaikkien aikojen maalintekijäksi ja valittu Vuoden urheilijaksi, Turunen luettelee.

– Se on selvää, että Norwichilla on ollut iso vaikutus Teemun elämään. Sellaisia muistoja, jotka pysyvät mukana varmasti loppuelämän.

Jos 88 maalia iskeneen Pukin aika Norwichissa on ollut urheilullinen nappiosuma, myös elämä kentän ulkopuolella on löytänyt uomansa Itä-Englannissa. Pienehkön joenrantakaupungin kiireettömyys maaseutumaisen Norfolkin maakunnassa on ollut suomalaiselle perheelle idyllinen paikka asua.

– Vanhempana pienten lasten kanssa tämä on varmasti ollut paras paikka olla ja elää koko Britanniassa, Pukki tuumaa seuransa haastattelussa.

– Lasten on ollut helppo kasvaa Norwichissa. Kun tulin tänne vanhempi tyttäreni oli vuoden ikäinen. Nuorempi on syntynyt täällä, joten hänellä lukee aina Norwich passissaan. Se on tulevaisuudessa hieno muisto meille.

"Mihin tahansa menenkin, haluan nauttia"

Pukki on korostanut, että perhe näyttelee isoa roolia myös ratkaisussa tulevaisuudesta. Kuten viisi vuotta sitten, hän on jälleen sopimuksettomana pelaajana vapaa siirtymään parhaan tarjouksen tekevään seuraan.

Pukki olisi halunnut siirtyä Norwichista jo viime kesänä Valioliigasta putoamisen jälkeen, mutta kunnioitti sopimuksensa loppuun asti. Toisinkin olisi voinut toimia, mutta seurasiirron pakottaminen olisi jättänyt karvaan jälkimaun muuten makeaan tarinaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mitään päätöstä ensi kauden osoitteesta ei agentti Turusen mukaan ole vielä tehty. Selvää on, että seuraava pelaajasopimus on 33-vuotiaan hyökkääjän viimeisiä – ehkä viimeinen – ulkomailla.

– Mihin tahansa menenkin, haluan nauttia viimeisistä vuosistani jalkapallossa, Pukki tuumii.

–Se on Teemun ja hänen perheensä päätettävissä, mitä niiltä vuosilta halutaan. Siihen on tietysti monta asiaa, jotka vaikuttavat. Kaikki tiedostavat, että ura on loppupuolella, Turunen sanoo.

– Kun on ikää, perhettä ja jälkikasvua, niin tietysti kaikki nämä vaikuttavat siihen kokonaisuuteen.

Kesän siirtoa ennen Pukki saa piirtää vielä viimeisen silauksen tarinaansa Norwichissa, kun hän pelaa viimeisen kerran Kanarialintujen riveissä. Maanantain ottelu Carrow Roadilla on jo etukäteen kotkalaiselle seuralegendalle omistettu.

– Norwichilla on aina paikka sydämessäni. Päädymme varmasti Suomeen, mutta palaan Norwichiin vierailemaan varmuudella, Pukki sanoo.

– Olen Norwich Cityn kannattaja lopun elämääni.