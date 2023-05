Kommentti: Teemu Pukki on uransa viimeisen valinnan edessä – tässä ovat suomalaistykin vaihtoehdot

Norwich Cityn paidassa maanantaina viimeisen kerran pelannut Teemu Pukki on suuren ratkaisun edessä, kun hänen sopimuksensa englantilaisseuran kanssa umpeutuu ja hän on vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa seuran kanssa.

Yhtä selvää on se, että seuraava siirto on hyvin todennäköisesti Pukin, 33, viimeinen ulkomailla.

– Minulla on jäljellä vielä 2–3 vuotta jalkapallossa, joten vielä yksi seikkailu jossain. Sitten on minun aikani palata kotiin (Suomeen), Pukki totesi BBC:lle viime viikolla.

Kiinnostusta Englannista, Saksasta ja Ranskasta

Pukin uran jatkuminen eurooppalaisen jalkapalloilun top viisi -sarjoissa on pelaajan leirin hiljaa lausuttu tavoite. MTV Urheilun tietojen mukaan kiinnostusta on jo nyt osoitettu niin Englannin, Saksan kuin Ranskan pääsarjatasoilta.

Valioliiga olisi Pukin kannalta ilmeinen jatkopaikka, jos vain rooli sopivasta seurasta on tarjolla. Urheilullisesti ja taloudellisesti Englannin sarja on yhä kirkkaammin Euroopan johtotähti. Kahdella valioliigakaudellaan muuten heikosti pärjänneessä Norwichissa Pukki osoitti pystyvänsä tuloksentekoon: kumpikin toi suomalaiselle 11 osumaa.

Bundesliiga sopisi aktiiviselta pelityyliltään yhä liukkaasti maalipaikkoihin liikkuvalle Pukille, jolla on kokemusta Saksan huippuseuroihin aiemmin lukeutuneesta Schalkesta. Kiinnostava yhteys sarjaan on Norwichin entinen päävalmentaja Daniel Farke , joka luotsaa nykyään Borussia Mönchengladbachia.

MLS tarjoaa rahaa ja olosuhteita

Yksi Pukin varteenotettavista vaihtoehdoista on Pohjois-Amerikan MLS, joka houkuttaa usein etenkin hänenkaltaisiaan viimeisiä vuosiaan pelaavia huippuja Euroopan sarjoista. Sarjasta on MTV Urheilun tietojen mukaan ilmaistu kiinnostusta hyökkääjää kohtaan.

Urheilullisesti MLS:llä on vielä matkaa Euroopan huippusarjoihin, mutta liiga kehittyy harppauksin ja on samalla kasvattanut yleisön kiinnostusta Yhdysvalloissa.

Päätös voi venyä pitkälle kesään

Varmaa on, että päätöksessä painaa urheilullisten kysymysten ohella nelihenkisen perheen toiveet ja hyvinvointi, mistä Pukki on myös haastatteluissaan avoimesti puhunut.

– Minne tahansa menenkin, on mietittävä ennen kaikkea sitä, miten se sopii perheelleni. Se on iso asia myös heille … Se on muutos heillekin, mutta he ovat innoissaan. He tietävät, että päädymme joka tapauksessa Suomeen jossain vaiheessa, joten he haluavat nähdä jotain muuta ennen lunta ja kylmiä talvia, Pukki kertoi BBC:lle.