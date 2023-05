Teemu Pukki tulee valitsemaan seuraavan seuransa perheen onni edellä: "He haluavat nähdä jotain muuta ennen lunta ja kylmiä talvia"

– Se on iso päätös. Minne tahansa menenkin, on mietittävä ennen kaikkea sitä, miten se sopii perheelleni. Se on iso asia myös heille. Molemmat lapseni ovat kasvaneet täällä ja käyneet päiväkodit täällä, Pukki kertoi BBC:llä .

– Se on muutos heillekin, mutta he ovat innoissaan. He tietävät, että päädymme joka tapauksessa Suomeen jossain vaiheessa, joten he haluavat nähdä jotain muuta ennen lunta ja kylmiä talvia.