Teemu Pukki saa jättimäistä palkkaa Norwichissa, mutta siirto vaikuttaa kiinnostavan tähteä: "Tavoite on pelata mahdollisimman korkealla"

– Varmasti yksi urani vaikeimmista kausista. On ollut paljon pelejä ja tullut paljon tappioita. On ollut aika ärsyttävää pelata, kun ei ole tullut voittoja. Vaikea kausi niin henkisesti kuin fyysisesti, Pukki myöntää.

– Kun tulee voittoja, futis on kivaa ja siitä nauttii. Sitten kun ei tule voittoja, se on rankkaa ja raskasta. On sellaisia päiviä, kun futis ei ole kivaa. On siinä isot erot. Se fiilis on pelin suola, kun on saanut ne kolme pistettä ja pääsee vähän juhlimaan voittoa koppiin, Pukki miettii.