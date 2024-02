Tätä kuningas Charlesin syöpä tarkoittaa prinssi Williamille

Palatsi ei kerro tarkemmin, mikä syöpä on kyseessä, mutta sen lausunnon mukaan kuningas aloitti säännölliset hoidot maanantaina. Myöskään syövän luokasta tai ennusteesta ei kerrota enempää. Samalla kerrottiin Charlesin lykkäävän julkisia työtehtäviään ja muiden vanhempien kuninkaallisten odotetaan edustavan kuninkaan sijasta tämän hoitojen aikana.

– Minusta tuntuu, että Williamiin kohdistuvat paineet eivät ole koskaan olleet suuremmat, koska hänen vaimonsa ei pysty osallistumaan, hänellä on kolme lasta, joista hän tavallaan auttaa huolehtimaan, kuten hänen kuuluukin, ja nyt hänen on tavallaan kannettava (kuningas Charlesin) taakkaa, arvioi kuninkaallisia seuraava Rachel Bowie .

Toinen kuninkaallinen, jonka kalenteri tulee olemaan täynnä tulevien viikkojen ajan, on Charlesin puoliso kuningatar Camilla, 76, joka on jatkanut ahkerasti töiden tekemistä Charlesin terveyshuolista ilmoittamisen jälkeen. Myös muiden kuninkaallisen perheen jäsenten odotetaan ottavan enemmän roolia sekä lisävastuita Charlesin puolesta tarvittaessa. Esimerkiksi Charlesin sisarukset prinsessa Anne, 73, joka on lähes vuosittain eniten työtä tekevä kuninkaallinen, sekä prinssi Edward, 59, vaimonsa herttuatar Sophien, 59,kanssa saattavat olla henkilöitä, jotka tarvittaessa ottavat hoitaakseen enemmän kuninkaallisia tehtäviä.