Britannian kuningashuoneen prinssi Andrew ilmoittaa luopuvansa kuninkaallisista titteleistään.

Jeffrey Epstein -kohussa ryvettynyt prinssi Andrew luopuu kuninkaallisista titteleistään käytyään keskustelun veljensä kuningas Charlesin kanssa. Hän ei ole enää jatkossa muun muassa Yorkin herttua, titteli, jonka hän sai äidiltään, edesmenneeltä kuningatar Elisabethiltä.

Prinssi Andrew kertoo julkaisemassaan lausunnossa, että häntä kohtaan esitetyt syytökset häiritsevät kuninkaan ja kuninkaallisen perheen työtä.

Prinssi Andrew on ollut voimistuvan paineen alla yhteyksistään edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Epsteiniin ja väitetyistä teoistaan.

Andrew maksoi miljoonakorvaukset sopimuksessa naisen kanssa, joka syytti muun muassa Epsteinin pakottaneen hänet alaikäisenä seksiin Andrew'n kanssa. Andrew ei joutunut oikeuteen ja yhä kiistää syyllistyneensä hyväksikäyttöön.

Andrew'n ilmoitus kokonaisuudessaan: "Keskusteltuani kuninkaan sekä läheisen ja laajemman perheeni kanssa, olemme tulleet siihen tulokseen, että minuun kohdistuvat jatkuvat syytökset vievät huomiota pois Hänen Majesteettinsa ja kuninkaallisen perheen työstä. Olen päättänyt, kuten aina, asettaa velvollisuuteni perhettäni ja maatani kohtaan etusijalle. Pidän kiinni viisi vuotta sitten tekemästäni päätöksestä vetäytyä julkisesta elämästä. Hänen Majesteettinsa kanssa yhteisymmärryksessä koemme, että minun on nyt mentävä vielä pidemmälle. En siis enää käytä arvonimeäni tai minulle myönnettyjä kunnianosoituksia. Kuten olen aiemmin todennut, kiistän jyrkästi minua vastaan esitetyt syytökset."

BBC kirjoittaa, että Andrew on yhä jatkossakin prinssi.

Uutinen päivittyy