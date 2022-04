Kuningatar Elisabet täyttää 96 vuotta – syntymäpäivää varjostavat historiallisen raskas vuosi, kiusalliset kohut sekä musertavat surut

Vaikka Elisabetin oikea syntymäpäivä on huhtikuussa, niitä juhlitaan virallisesti vasta kesäkuussa. Näin ollen Elisabet saa viettää juhlapäiväänsä kahdesti. Tänä vuonna Elisabetin virallista syntymäpäivää ja Trooping the Colour -tapahtumaa on määrä viettää torstaina 2. kesäkuuta.