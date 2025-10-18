Prinssi Andrew ja hänen ex-vaimonsa Sarah Ferguson eivät enää käytä kuninkaallisia titteleitään.

Prinssi Andrew’n, 65, kerrottiin äskettäin luopuvan kuninkaallisista titteleistään, koska hänen mukaansa ne vievät huomiota hänen veljensä kuningas Charlesin ja muun kuninkaallisen perheen työltä. Hän on tosin edelleen prinssi.

Andrew’n myötä myös hänen ex-vaimonsa herttuatar Sarah, eli Sarah Ferguson, 66, joutuu luopumaan tittelistään.

Kuningatar Elisabet nimitti toisen poikansa Yorkin herttuaksi, kun tämä meni naimisiin Fergusonin kanssa vuonna 1986, ja myönsi hänelle perinteisen kuninkaallisen arvonimen, joka on perinteisesti annettu monarkin toiselle pojalle. Tämä teki Fergusonista Yorkin herttuattaren, ja hän säilytti arvonimensä myös sen jälkeen, kun hän ja Andrew erosivat vuonna 1996.

Vaikka Ferguson on jo pitkään käyttänyt nimeä Sarah Ferguson ammatillisissa yhteyksissä, People-lehden tietojen mukaan hän tulee nyt käyttämään sitä kaikilla elämänalueilla, mikä tarkoittaa, että hän ei enää käytä lainkaan Yorkin herttuattaren arvonimeä.

Ferguson tunnetaan yleisesti nimellä Fergie, ja vaikka hän ja Andrew erosivat lähes 30 vuotta sitten, he ovat edelleen läheisiä.

Entinen aviopari asuu edelleen yhdessä Windsorin Royal Lodgessa ja osallistuu yhdessä kuninkaallisen perheen tapahtumiin, viimeksi Kentin herttuatar Katharinen hautajaisiin syyskuussa.

Peoplen mukaan huolimatta äskettäisestä ilmoituksesta he jatkavat edelleen asumista Windsorin linnan alueella, sillä Andrew’lla on yksityinen vuokrasopimus The Crown Estate -yhtiön kanssa, johon tittelimuutokset eivät vaikuta.

Andrew on toistuvasti kiistänyt kaikki väärinkäytökset ja vetäytynyt virallisesti kuninkaallisesta roolistaan vuonna 2019 BBC:n haastattelun jälkeen, jossa käsiteltiin hänen yhteyksiään tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Epstein kuoli vankilassa vuonna 2019 odottaessaan oikeudenkäyntiä liittovaltion salaliitto- ja seksikauppasyytteistä.

Andrew’n aikuisten tytärten prinsessa Beatricen, 37, ja prinsessa Eugenien, 35, kuninkaalliset arvonimet ja asemat eivät muutu Andrew’n ilmoituksen myötä.

Lähde: People