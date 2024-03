Nämä henkilöt kannattelevat brittihovia ennennäkemättömän kriisin keskellä – suurin osa iäkkäitä ja kansalle lähes tuntemattomia

Prinsessa Catherine, 42, ja kuningas Charles, 75, saivat kumpikin alkuvuodesta diagnoosin syövästä ja ovat toistaiseksi sairauslomalla hoitojensa ja toipumisensa ajan. Charles on tiettävästi hoitanut hallinnollisia tehtäviään vointinsa mukaisesti, mutta edustustehtävistään hän on toistaiseksi sivussa. Catherinen puoliso prinssi William on myös vähentänyt töitään voidakseen olla Catherinen tukena tämän toipuessa ja pitääkseen huolta parin kolmesta lapsesta prinssi Georgesta, 10, prinsessa Charlottesta, 8, sekä prinssi Louisista, 5.