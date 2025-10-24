Andrew muutti kartanoon lastensa prinsessa Beatricen ja prinsessa Eugenien kanssa mittavien remonttien päätteeksi vuonna 2004. Myös Andrew'n ex-vaimo muutti kartanoon vuonna 2008, vaikka pari oli eronnut vajaat kymmenen vuotta aiemmin.

Hiljattain kuninkaallisista titteleistään luopunut prinssi Andrew ei ole maksanut vuokraa kodistaan Royal Lodgestaan kahteenkymmeneen vuoteen, kertoo muun muassa Independent . Asia selviää julki tulleesta vuokrasopimuksesta kruunun omaisuuden hallinnoijan ja Andrew'n välillä.

Prinssi Andrew ei ole maksanut vuokraa 20 vuoteen – hämärän sopimuksen ehdoille vaaditaan nyt selvitystä

Ongelma on kuitenkin siinä, että Andrew'lla on kruunun omaisuuden hallinnoijan kanssa tehty 75-vuotinen vuokrasopimus Royal Lodgeen. BBC kertoo niin ikään, että Andrew'n vuokrasopimuksessa ei varsinaisesti edes vaadita prinssiltä kunnollista vuokraa kartanosta.

Kyseisestä "nimellisestä maksusta" on käytetty sopimuksessa "peppercorn"-termiä, jolla tarkoitetaan nimellistä vuokraa, joka on joko hyvin alhainen tai vain symbolinen. Sitä käytetään Isossa-Britanniassa usein luomaan oikeudellisesti sitova vuokrasopimus ilman merkittävää taloudellista velvoitetta.

Prinssi Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitä ja saanut niistä palkkaa vuoden 2019 jälkeen. Lisäksi viime vuonna kuningas Charles lopetti pikkuveljensä taloudellisen tukemisen. Näin ollen myös se, kuinka Andrew rahoittaa tällä hetkellä kartanonsa ylöspidon tai turvallisuusjärjestelyt, on hämärän peitossa.