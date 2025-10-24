Prinssi Andrew'n erikoinen asumiskuvio on entistä kuumempi peruna Isossa-Britanniassa tämän luovuttua kuninkaallisista titteleistään.
Hiljattain kuninkaallisista titteleistään luopunut prinssi Andrew ei ole maksanut vuokraa kodistaan Royal Lodgestaan kahteenkymmeneen vuoteen, kertoo muun muassa Independent. Asia selviää julki tulleesta vuokrasopimuksesta kruunun omaisuuden hallinnoijan ja Andrew'n välillä.
Tietojen mukaan Andrew on maksanut vuonna 2005 noin 7,5 miljoonaa puntaa kartanon kunnostustöistä sekä miljoonan punnan vuokrakönttäsumman.
Andrew muutti kartanoon lastensa prinsessa Beatricenja prinsessa Eugenienkanssa mittavien remonttien päätteeksi vuonna 2004. Myös Andrew'n ex-vaimo muutti kartanoon vuonna 2008, vaikka pari oli eronnut vajaat kymmenen vuotta aiemmin.
BBC:n mukaan Andrew'n hähmäiset talous- sekä asumiskuviot ovat saaneet kansanedustajia Isossa-Britanniassa vaatimaan, että prinssin täytyisi tulla selventämään niitä parlamentin eteen. Myös pääministeri Keir Starmeron ilmaissut, että kruunun omistamat kiinteistöt ja niiden käyttötarkoitukset tulisi tarkastaa asianmukaisesti.
Prinssi Andrew'n asuminen Royal Lodgessa on ollut kuuma peruna pitkään. Andrew'n isoveljen kuningas Charlesin on kerrottu yrittäneen usean vuoden ajan saada pikkuveljensä muuttamaan pienempään ja kustannuksiltaan tehokkaampaan asumukseen 30 makuuhuoneen kokoisen Royal Lodgen sijaan.
Ongelma on kuitenkin siinä, että Andrew'lla on kruunun omaisuuden hallinnoijan kanssa tehty 75-vuotinen vuokrasopimus Royal Lodgeen. BBC kertoo niin ikään, että Andrew'n vuokrasopimuksessa ei varsinaisesti edes vaadita prinssiltä kunnollista vuokraa kartanosta.
– "Vuokra" on yksi nimellinen maksu vuodessa (jos niin vaaditaan), sopimuksessa todetaan.
Kyseisestä "nimellisestä maksusta" on käytetty sopimuksessa "peppercorn"-termiä, jolla tarkoitetaan nimellistä vuokraa, joka on joko hyvin alhainen tai vain symbolinen. Sitä käytetään Isossa-Britanniassa usein luomaan oikeudellisesti sitova vuokrasopimus ilman merkittävää taloudellista velvoitetta.
Sopimuksen mukaan Andrew'n maksamat suuret kertamaksut, eli yhteensä yli 8 miljoonaa puntaa, olisivat "ostaneet hänet vapaaksi" vuokravastuista 75 vuoden vuokrasopimuksen ajaksi. Royal Lodgen on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 27 miljoonan punnan, eli 31 miljoonan euron arvoinen kiinteistö.
Lisäksi sopimuksen yhtenä ehtona on, että Andrew'n tulisi huolehtia siitä, että kartano pysyy hyvässä kunnossa. Sen tähden sopimuksen mukaan Andrew'n tulisi varmistaa julkisivun kunto viiden vuoden välein sekä maalattava sisätilat seitsemän vuoden välein.
Vuokrasopimuksessa on muitakin erikoisia kohtia. Siinä muun muassa mainitaan, ettei tontille saa laskeutua helikopterilla eikä siellä ole sallittua harrastaa uhkapelejä.
Andrew'n muuttoa Royal Lodgeen pidettiin 20 vuotta sitten kaikista taloudellisimpana vaihtoehtona veronmaksajille. Tuolloin pahoin rapistuneessa kartanossa oli asunut aiemmin muun muassa kuningataräiti Elisabet, ja se, että Andrew maksoi remonttikulut, nähtiin keinona välttää julkisten varojen käyttöä. Sinne myös toivottiin asukkaaksi kuninkaallisen perheen jäsentä turvallisuussyistä, sillä kartano sijaitsee Windsorissa, jossa on linnan lisäksi monia muita kuninkaallisia kiinteistöjä.
Prinssi Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitä ja saanut niistä palkkaa vuoden 2019 jälkeen. Lisäksi viime vuonna kuningas Charles lopetti pikkuveljensä taloudellisen tukemisen. Näin ollen myös se, kuinka Andrew rahoittaa tällä hetkellä kartanonsa ylöspidon tai turvallisuusjärjestelyt, on hämärän peitossa.