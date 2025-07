Tätä Kalle Rovanperän ei kannata ainakaan tehdä – "Silloin flow katoaa lopullisesti"

MTV Urheilun ralliasiantuntijat Janne Ferm ja Riku Tahko toteavat, ettei Kalle Rovanperän vauhdin katoamiseen Kreikassa ole yhtä yksittäistä selitystä. Kahdesta seuraavasta MM-rallista on kuitenkin lupa odottaa jälleen huippusuoritusta.

Riku Tahko pohtii, että osasyynsä on varmasti paljon parjatuilla Hankookin renkailla, mutta kaikkea ei voi laittaa kumitassujen syyksi.

– Peilaten siihen, mitä muut kuljettajat ovat sanoneet, he eivät ole valittaneet niin paljon renkaasta, vaan muuttivat ajotyyliään ja adaptoituivat renkaan mukaan. Kyllähän se on tosiasia.

– Ajattelin alkukaudesta, että onko se Kallen mediapeliä ja henkistä taistelua muita vastaan, kun hän hyvin avoimesti testien jälkeen kertoi, ettei ole hirveän tyytyväinen autoon. Se onkin ollut brutaalia rehellisyyttä, Tahko sanoo.

Tahko muistuttaa, että Ott Tänakin ja Kalle Rovanperän ajotyylit ovat hyvin samanlaisia. Tänak oli kolmessa Etelä-Euroopan sorarallissa kaksi kertaa toinen ja Kreikassa Hyundai-kuski voitti.

Sardinia, Portugali ja Kreikka ovat kyllä soraralleja, mutta niissä raa’an huippunopeuden sijaan merkitsee auton, ja Kreikan tapauksessa myös renkaiden kestävyys.

– Vaikka Tänak on nopeiden sorarallien erikoismies, hän on löytänyt todella hyvin sen, miten kokonaispaketti osuu käteen, Tahko sanoo.

Tasainen kilpailutilanne

1:11 Kalle Rovanperän ulosajo Kreikan rallissa.

Tahko analysoi, että kun renkaan antama pito on heikko, silloin Rovanperä kärsii eniten.

– Nopeammilla erikoiskokeilla Kalle on lähempänä kärkeä. Rengas tekee sen, että Kalle ei pääse menemään hänelle tyypillisellä, aggressiivisella ajotyylillä.

Janne Ferm huomauttaa, että Rovanperä on yleensä pystynyt sopeutumaan uusiin asioihin nopeasti. Nyt tuo etulyöntiasema on riisuttu kaksinkertaiselta maailmanmestarilta.

– Hankookin rengas ei anna Kallen tehdä samoja juttuja, mitä hän on ennen pystynyt tekemään. Tuossa on kyllä lähtökohta, että muuttaisi asioita, mutta kun on aina tehnyt tietyllä tavalla, juttujen muuttaminen ei olekaan niin helppoa.

– Toisaalta Tänak pystyy hyödyntämään rengasta hyvin, joten en usko, että ihan kaikki on renkaasta kiinni. Pitää muistaa, että hybridiyksikön poistuminen muutti paljon auton käyttäytymistä, Ferm toteaa.

Myöskään Tahko ei syyttäisi vauhdin puutteesta yksinomaan rengasta.

– Rengasrikkoja oli paljon, mutta Kreikassa niitä on aina. Mielestäni rengas on tarjonnut tasaisen kilpailun kaikille. Ei voi sanoa, että kenenkään kisa olisi mennyt pilalle niiden takia tai että niissä olisi ollut mitään valmistusvirheitä.

– Hankookin rengas ei varmasti ole suorituskyvyltään niin hyvä, pitävä ja tasainen ominaisuuksiltaan kuin Pirelli tai Michelin, mutta se ei MM-sarjassa haittaa, koska tilanne on kaikille sama.

Viro helppo renkaalle

0:47 Näin Kalle Rovanperä summasi suorituksensa Kreikan rallissa.

Seuraavaksi rallin MM-sarja siirtyy kahteen todella kovavauhtiseen kisaan, kun edessä on Viron ja Suomen rallit.

Sardiniassa ja Kreikassa mentiin pääosin kakkos- ja kolmosvaihteella. Virossa ja Suomessa mennään pelkästään nelos- ja viitosvaihteella ja heitetään autoa kovasta vauhdista poikittain.

Riku Tahko alleviivaa, että nyt Rovanperän ei kannata muuttaa ajotyyliään. Jos muutosta olisi pitänyt tehdä, se olisi pitänyt tehdä alkukesän hitaampiin kisoihin.

Rovanperä tyyli on ollut heittää auto vinoon jo ennen kaarretta. Tahko puhuu flow-tyylistä, kun auton säädöt ja renkaan pito ovat täydellisessä linjassa.

– Flow katoaa lopullisesti, jos Kalle yrittää muokata ajotyyliään siihen suuntaan, että enemmän suoralla autolla, aikaisin mutkiin sisään ja keula edellä. Toisin sanoen siistillä tyylillä pitoa rikkomatta. Sillä ajotyylillä ei varmasti tule hyvää tulosta.

Virossa ja Suomessa Rovanperän aggressiivista runttaamista tarvitaan.

– Viro on renkaan suhteen helppo, koska siellä ei ajeta paljoakaan torpparinasfalttia. Pito on suhteellisen hyvä kauttaaltaan.

– Suomessa se on karmeaa, jos rengas ei torpparilla toimi. On hirveää ajaa, jos ei pysty luottamaan pitoon ja silti pitäisi mennä aggressiivisella ajotyylillä, Tahko kauhistelee.

Tauko tekee hyvää

Kumpikin asiantuntija luottaa siihen, että Rovanperän kurssi kääntyy.

– Onneksi tässä on pieni tauko. Vähän huilia ja ajaa sitten hyvät testit Viroa varten.

– Viro on kuitenkin Kallen suosikkikisoja. Uskon, että Kalle ja tiimi kokeilevat paljon asioita, kun pääsevät nyt omallakin alueella testaamaan. Sieltä löytyy varmasti paljon asioita, joita voidaan tehdä toisin, Ferm pohtii.

– Kallen on pakko löytää säädöistä jotain, millä auton saa oikeanlaiseksi ajoltaan muuttamatta liikaa ajotyyliä, Tahko kiteyttää.