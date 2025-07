Kalle Rovanperä matkusti tyylillä tärkeisiin testeihin – kertoi hyviä uutisia

Kalle Rovanperä palasi vain yhden välipäivän jälkeen takaisin Toyotan Rally1-autoon.

Viime viikonloppuna Rovanperä kilpaili Kreikan Akropolis-rallissa, jossa hän tuskaili jälleen autonsa säätöjen kanssa. Maanantaina Rovanperä matkusti Suomeen, mutta tiistaina oli jälleen kunnon työpäivän aika.

Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen loikkasivat varhain aamulla helikopterin kyytiin ja suuntasivat kohti Etelä-Viroa testaamaan seuraavaa MM-rallia varten. Viron MM-osakilpailu on ohjelmassa reilun kahden viikon kuluttua.

– Siitä on pitkä aika, kun olemme viimeksi olleet nopeassa sorarallissa – tämä on vuoden ensimmäinen. Tavoitteena on siis päästä takaisin kunnon vauhtiin autolla ja yrittää löytää hyvät säädöt seuraaviin ralleihin eli Viroon ja Suomeen, Rovanperä kertoi testipäivänsä aikana virolaiselle Delfi-sivustolle.

Tällä kaudella Rovanperällä on ollut vaikeuksia löytää sopivia säätöjä uudistuneeseen autoon ja Hankookin renkaisiin. Tänä vuonna suomalaistähti on löytänyt vain yhdessä kilpailussa kunnon luoton kalustoonsa – kyseessä oli huhtikuussa ajettu Kanariansaarten asvalttikisa, jonka hän myös voitti.

– Vauhtimme ei ole ollut sillä tasolla kuin sen pitäisi olla, joten en ole ollut niin luottavainen kuin aiemmin, Rovanperä tunnusti.

Alkukesän sorakisoissa Rovanperällä on ollut hieman tuskaista. Virossa ajetun testin aikana Rovanperä kertoi kuitenkin hyviä uutisia.

– Olen melko varma, että löydämme hyvän fiiliksen, ja niin tapahtui ainakin tänään näillä teillä, jotka ovat suosikkejani. Nautin olostani autossa ja fiilis on aika hyvä. Olen siis melko luottavainen, että voimme suoriutua hyvin, Rovanperä tuumi.

Rovanperällä on vähintäänkin hyvät muistot Viron nopeasta sorakisasta. Hän otti Tarton ja Otepään seudulla ajettavassa kilpailussa uransa ensimmäisen MM-rallivoiton kaudella 2021. Hän voitti Virossa niin ikään vuosina 2022 ja 2023 näytöstyyliin.

Viron MM-ralli ajetaan 17.-20. heinäkuuta. Kilpailun keskuspaikkana toimii jälleen Tarton kaupunki.