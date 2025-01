Erimielisyyttä Sami Pajarista – ralliasiantuntijat povaavat toisesta kuskilupauksesta sankaria: "Luotan siihen kundiin"

MTV Urheilun asiantuntijat Janne Ferm, Jari Ketomaa ja Riku Tahko saivat vastata viiteen visaiseen väitteeseen tällä viikolla alkavasta MM-rallin kaudesta 2025.

Kaudessa on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaksinkertainen maailmanmestari (2022–2023) Kalle Rovanperä hakee paluuta kultakantaan osa-aikavuoden jälkeen. Toyotalla nähdään myös toinen täysipäiväinen kuski, kun Sami Pajari saa tähän mennessä uransa suurimman näyttöpaikan.

Tallipuolella kiinnostaa kovasti Hyundai: Harppaako korealaistiimin iskukyky, kun se saa odottamansa isot päivitykset mukaan Ruotsin ralliin helmikuussa? Toisaalta M-Sport lähtee vuoteen iskukyvyltään arveluttavalla Gregoire Munster–Josh McErlean-kaksikolla, joka vahvistuu kuuteen kisaan Martins Sesksillä.

Uudistuspuolella ennakkoon isoin kysymysmerkki ovat Hankookin renkaat. Eteläkorealaisvalmistaja korvaa MM-sarjassa Pirellin, jonka kumeilla ajettiin vuodet 2021–2024.

Alla viisi väitettä rallin MM-kaudesta 2025 sekä asiantuntijakolmikon näkemykset niihin.

Kalle Rovanperä ajaa kolmanteen maailmanmestaruuteensa

Ferm: Kyllä

Hänellä ei ole tietyistä kisoista viime vuodelta kokemusta, mutta täysin uudet kisat ovat aina olleet hyviä Rovanperälle, ja niitä on tällä kaudella kolme. Lisäksi pistejärjestelmän muutos palvelee Rovanperää.

Ketomaa: Kyllä

Henkinen kapasiteetti on erittäin hyvällä tasolla. Hän pystyy ajamaan kisoissa entistä viisaammin. Lisäksi se, että autosta lähti hieman tehoa ja painoa pois, sopii Rovanperän ajotyyliin nopeissa soraralleissa kuin nenä päähän. Auraamisen rooli pienenee tänä vuonna verrattuna viime kausiin, kun auto oli raskaampi. Rovanperä menee maisemaan nopeissa soraralleissa, ja niiden jälkeen ero muihin on jo liian suuri.

Tahko: Kyllä

Mikään ei ole tavallaan muuttunut niistä Rovanperän mestaruusvuosista. Ehjissä kisoissa Rovanperän vauhti on ollut huippuluokkaa jokaisella pinnoitteella. Nyt sitä nälkää on todennäköisesti vielä lisää, motivaatio näyttää olevan huipussaan.

Kalle Rovanperä haluaa takaisin mestariksi.Toyota GAZOO Racing

Sami Pajari kerää enemmän MM-pisteitä kuin Toyota-tiimikaveri Takamoto Katsuta

Ferm: Kyllä

Pajari on aina ollut kaksikosta tasaisempi kuljettaja. Tässä on isona kysymysmerkkinä se, miten homma lähtee rullaamaan, koska nyt on eri tilanne kuin viime kaudella, kun hän ajoi vain pari kisaa WRC:llä. Pajari on kuitenkin tosi varma maaliintulija, ja hän osaa hallita vauhtiaan.

Ketomaa: Ei

Näen, että Katsutalta voidaan nyt nähdä hyvä ja tasainen kausi. Vaikka Toyotalla sanotaan, että ei taktikoida, niin se, että Katsuta ajaa ykköstiimin autolla ja Pajari kakkostiimin, niin siinä voi olla jotain pientä eroa. Tallissa on niin hyvä yhteishenki, että tuo dynamiikka tulee hieman vaikuttamaan pidemmässä juoksussa kauden mittaan.

Tahko: Kyllä

Pajari tunnetaan äärimmäisen varmana kuljettajana. Hän on löytänyt vaivattoman ja eleettömän ajotavan. Hän pystyy tuomaan auton maaliin isolla prosentilla, mutta kuten viime kaudellakin nähtiin, niin tuosta se vauhdinnosto on äärimmäisen vaikea tehdä. Toisaalta olen antanut Katsutalle vuosien varrella niin monta mahdollisuutta, että nyt en anna enää. Aina kun hän joutuu siihen painetilaan, että pitäisi ajaa jotain tiimille, niin sitten tulee tosi tyhmiä virheitä edelleen. Jotain isompaa pitäisi tapahtua, että Katsutan mentaliteetti muuttuisi.

Sami Pajari tähyää uudelle tasolle MM-rallissa.Toyota GAZOO Racing

Isosti päivittyvä Hyundai ohittaa Toyotan valmistajien sarjassa

Ferm: Ei

Vaikka Hyundailla tulee päivityksiä, heidän pitää jotain keksiä, sillä he ovat olleet aina tietyissä kisoissa huonoja ja tietyissä vahvoja. Reagointikyky on ollut kautta linjan Toyotalla aina parempi, ja kun nyt tulee uudet renkaat, uskon, että Toyota pystyy paremmin reagoimaan tähän. Hyundaille tulee monia päivityspaketteja, ja niiden kaikkien asioiden yhteen punomisessa kestää aikansa. Hyundain yksi vahvuus on kuitenkin se, että sillä on kolme kokoaikaista kuskia.

Ketomaa: Ei

Vaikka Hyundain auto tulee muuttumaan, niin siinä autossa on silti tiettyjä vajaavaisuuksia, joita ei kerta kaikkiaan pysty näillä päivityksillä niin paljon muuttamaan, että se pääsisi Toyotan edelle.

Tahko: Kyllä

Sarja tulee olemaan äärimmäisen tasainen. Mutta ehkä se on tuo vahva kuskikolmikko (Neuville–Tänak–Fourmaux) ja korkealaatuinen tekemisen taso. Hyundai on tehnyt kovasti töitä päivitysten eteen. Ei Toyotakaan ole levännyt laakereillaan, mutta ainakin ulkoisesti katsottuna heillä ollut hybridiaikakaudella ehkä muutamia hetkiä, jolloin he ovat tyydyttäytyneet siihen, että heillä on aika hyvä paketti kasassa. Noissa hetkissä Hyundai on saanut heitä kiinni.

M-Sport jää ilman palkintopallisijaa

Ferm: Ei

Yllätyspalkintosija tulee jostakin, ja sen hoitaa Sesks.

Ketomaa: Ei

Sesks ajaa heille podiumin. Auto tulee toimimaan vielä paremmin nopeissa soraralleissa, ja esimerkiksi Viron kisa on Sesksillä ulkomuistissa alusta loppuun. Tämä uusi auto sopii hänen ajotyyliinsä Rovanperän tavoin erittäin hyvin. Lisäksi Ruotsin ralli voi olla hänelle yllättävän hyvä kisa.

Tahko: Ei

Uskon, että Sesks ajaa nopeissa sorakisoissa palkinnoille. Luotan siihen kundiin, ja siihen, että hän pystyy näyttämään vauhtia. Autohan on hyvä. Ongelmana voi olla se, että onko testeissä kauden alla ollut sellaista kuskia, joka on pystynyt kehittämään autoa. Adrien Fourmaux oli hyvä tässä. Sellainen osaaminen tallista voi puuttua, mutta auto ei ole huonontunut mihinkään.

Martins Sesks säväytti MM-sarjassa jo viime kaudella.M-Sport

Hankookin renkaat aiheuttavat suuria murheita

Ferm: Ei

Se on ihan sama, mikä rengasvalmistaja siihen tulee uutena, niin aina on jotain parranpärinää. Rallissa on se hieno puoli vielä, että Montessa on neljä eri rengasta valittavana, sitten Ruotsissa on ihan täysin toisenlainen tilanne (nastarengas) ja sitten Keniassa on ensimmäinen sorakisa. Kaikissa niissä on kysymysmerkkejä. Murheita tulee varmasti. Ovatko ne ylisuuria? Ei, ne ovat mielestäni ihan normaaleja ongelmia.

Ketomaa: Ei

Ne aiheuttavat murheita, mutta ei suuria murheita. Niillä pärjätään kyllä. Hankook on osoittanut, että se on ihan vertailukelpoinen rengas.

Tahko: Ei

Hankook on kuitenkin yksi maailman isoimpia rengasvalmistajia. Ja varsinkin sora- ja asvalttirallin renkaita he ovat valmistaneet jo tosi pitkään. Ehkä ainoa kysymysmerkki on nastarengas, ja niiden toimiminen Monte Carlossa ja Ruotsissa. Piikkirenkaiden tarve on aika marginaalinen, joten rengasfirmat eivät ole niitä niin paljon tutkineet. Ei se varmaan niin suorituskykyinen ole kuin Pirellin rengas, mutta ei tarvitsekaan olla, sillä kaikilla on samat renkaat. Uskon, että Hankookin rengas tulee olemaan laadukas ja tasalaatuinen.

3:05 Näin rallin MM-sarja muuttuu kaudelle 2025.