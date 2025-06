Ott Tänak nousi mestarisuosikiksi - "Häntä ei pysäytä mikään"

Kreikan MM-ralli päättyi Hyundain Ott Tänakin juhliin. Voiton myötä virolainen nousi vahvaksi mestarikandidaatiksi.

Tänakin kolmen edellisen kisan saldo on todella kova. Mies nappasi Keski-Euroopan kolmesta keskenään erilaisista soraralleista kaksi kakkossijaa ja voiton.

Edelle Portugalissa ja Sardiniassa ehti vain Toyotan Sebastien Ogier. Kahden voiton jälkeen Ogierin uskottiin muuttavan mieltään loppukauden suunnitelmistaan, mutta ranskalainen totesi, että päätös pitää, eikä hän aio ajaa suunniteltuja ralleja enempää.

Kreikassa Tänak ajoi fiksun ja ennen kaikkea lähes ongelmattoman kisan. Ogier oli kisan toinen tuoden Toyotalle tärkeitä valmistajien pisteitä, mutta kuljettajien MM-taistelun kannalta tilanne oli pelkästään Tänakin etu.

MTV Urheilun Jari Ketomaa ja Teemu Suninen ovat sitä mieltä, että Tänak on tällä hetkellä vahvin kuljettaja mestaruustaistelussa. Tänak on noussut MM-pisteissä kolmanneksi, 12 pisteen päähän kärkimies Elfyn Evansista.

Britti on ollut aura-autona edellisissä kisoissa, joissa lähtöpaikalla on ollut suuri merkitys. Se on näkynyt väistämättä lopputuloksissa, jotka eivät Evansia mairittele: Portugalissa kuudes, Sardiniassa neljäs ja Kreikassa neljäs.

Alkukaudesta rakennettu tukeva MM-johto on sulamassa hiljalleen. Kun seuraavaksi ajetaan vielä Tänakille mieluisat kisat, vaakakuppi kääntyy vahvemmin Hyundai-kuskin eduksi.

– Myrskyvaroitus on annettu ja hyvä pistetilanne sarjassa. Kun tullaan Viron ja Suomen ralleihin, Tänak ajaa ehdottomasti mestaruudesta, Suninen toteaa Tänakin tilanteesta.

Ketomaan ja Sunisen kommentit voit katsoa kokonaisuudessaan yläreunan videolta.