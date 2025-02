Pitääkö Kalle Rovanperän tilanteesta huolestua? Asiantuntija linjaa: "Paniikki syntyy siitä"

Kalle Rovanperä lähti MM-rallikauteen suurena mestarisuosikkina, mutta Toyota-kuskin alku on ollut vaikea. MTV Urheilun asiantuntijat ruotivat Rovanperän tilannetta.

Kalle Rovanperän kausi rallin MM-sarjassa on alkanut vaisusti. Rovanperä oli kauden avauksessa Monte Carlon rallisssa neljäs ja viime viikolla Ruotsin lumilta irtosi viides sija.

MTV Urheilun asiantuntijan Riku Tahkon mielestä Rovanperän tilanteesta ei tarvitse kuitenkaan vielä olla huolissaan.

– Kun katsotaan MM-pistetaulukkoa, en sanoisi, että älytön pannukakku tai paniikin omainen (tilanne) olisi, Tahko sanoo.

Täksi kaudeksi MM-sarjaan tulleen korealaisen Hankookin renkaiden kanssa tuskaillut Rovanperä on MM-pisteissä kolmantena. Ero MM-pistejohtajaan, Toyotan tallikaveriin Elfyn Evansiin on tosin revennyt jo 30 pisteeseen.

Tahkon mielestä Rovanperä on ottenut Monte Carlosta ja Ruotsista "todellisia torjuntapisteitä".

– Ei ole missään tapauksessa suorituskyvyllisesti ollut sitä lentävää Kallea, mitä parhaimmillaan ollaan nähty, Tahko sanoo, mutta muistuttaa, että edessä on pitkä kausi.

Asetelmat MM-pistetilanteessa ovat hänen mielestään hyvät. MM-sarja jatkuu kuukauden kuluttua Keniassa Safari-rallissa.

– Nyt vain pitää vähän paremmin pystyä tekemään kotiläksyt sen uuden renkaan kanssa, kun mennään soralle ja sitä kautta niin en pidä tätä minään paniikkina, Tahko sanoo.

– Ehkä paniikki syntyy siitä, jos ruvetaan näkemään jotain turhautumista tai vastaavaa, kun kausi etenee. Jos ei saa sitä tyypillistä lentoaan päälle.

Yksi syy Rovanperän vaisuihin sijoituksiin alkukauden kisoista on kärjen tiivistyminen.

– Kilpailu on kovempaa kuin pitkään aikaan vauhdillisesti. Kärki on laajempi, voittokamppailuun on ilmoittautunut uusia nimiä mukaan, Tahko sanoo.

– Voidaan sanoa niin, että ei ihan passailemalla enää pärjää.

"Joutuu miettimään"

Rovanperä ei ole päässyt sinuiksi täksi kaudeksi rallin MM-sarjaan tulleen korealaisen Hankookin renkaiden kanssa. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa selvittää, että Rovanperä tykkää tulla aggressivisella jarrutuksella mutkiin ja kääntää auton renkaita paljon mutkan keskellä. Uudella renkaalla tapa ei toimi.

– Tosi aggressiivinen jarrutus siihen ihan loppuun ja sitten hana auki ja lopusta käännetään ratista se mutka läpi, Ketomaa kuvailee.

– Se rengas ei suostu tekemään sitä tai se kääntyy ihan samassa tahdissa kuin se vanne. Pintakuvia ei elä niin paljon kuin muissa renkaissa on elänyt.

Rallin MM-sarja siirtyy seuraavaksi soralle maaliskuun Safari-rallissa. Ketomaa uskoo, että Hankookin sorarenkaat ovat ominaisuuksiltaan samanlaiset kuin Monte Carlon asvaltilla ja Ruotsin lumella käytetyt, joten renkaiden puolelta helpotusta ei ole tulossa sorallekaan.

– Kyllä Kalle joutuu inssien kanssa miettimään ja joutuu tekemään itsensä kanssa ajatusleikkiä siitä, että miten päästään eteenpäin. Miten saa asiasta kiinni, että pääsee näiden renkaiden kanssa oikealle tasolle?

Kirvestä ei kuitenkaan ole syytä heittää kaivoon, Ketomaa sanoo. Hänen mukaansa autosta on mahdollista löytää vielä säätöjä, jotka auttavat tilanteessa. Toinen vaihtoehto on, että Rovanperä omaksuu uudenlaisen ajotyylin, joka toimii paremmin uusien renkaiden kanssa.

– Mutta nyt on vain tehtävä enemmän töitä. Kalle on varmasti tehnyt, ja inssit tehnyt, mutta nyt on vaan löydettävä se loppu siihen, että kummasta se tehdään se asia, Ketomaa sanoo.

– Vaikeampi se on kaivaa kuljettajasta se ajotyylin muutos, mutta kyllä siihen pystyy.