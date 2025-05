Kalle Rovanperälle ikäviä uutisia – kovinta kilpailijaa uhkaavat "vielä isommat ongelmat"

Hankook tuo viikonloppuna ajettavaan Portugalin MM-ralliin uudet renkaat. Tämä tuo uusia haasteita niin kuljettajille kuin talleille.

Portugali on kauden toinen MM-ralli, jossa on käytössä tänä vuonna sarjan rengastoimittajana aloittaneen Hankookin sorarengas. Merkillepantavaa on, että maaliskuussa Keniassa sattui huomattava määrä rengasrikkoja.

– Vaikka silloin ei saatu kuskikommentteja, rengasrikkoja oli niin paljon, että voidaan olettaa, etteivät ne ihan pelkästään kuskien hölmöilyistä johtuneet, vaan siellä oli ihan oikeasti ongelmia niissä renkaissa, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Myös asiantuntijakollega Janne Ferm korostaa, että rengasrikkojen syillä voidaan tässä kohtaa vain spekuloida.

– Ajettiinko esimerkiksi liian pienellä paineella, jolloin rengas pullahti vanteelta pois, eli ne eivät olisi olleet iskupuhkeamisia vaan niin sanotusti asennepuhkeamisia.

Se on kuitenkin selvää, että Portugalissa pääluokan kuljettajilla on käytössä uusi rengas. Hankookin mukaan uudistetun sorarenkaan tuominen Portugaliin oli suunnitelmissa alun alkaenkin, eli kyseessä ei olisi reaktio Kenian-tapahtumiin. Tätä näkökulmaa vahvistaa se, että Portugalin MM-rallin säännöt, joissa uudesta renkaasta kerrotaan, julkaistiin jo ennen Keniaa.

Hankook kertoo, että renkaan kuvioon on tehty muutoksia, jotta rengas olisi aiempaa kestävämpi.

– Silloin varmaan kuviota suljetaan, että se ei ainakaan ylikuumenisi. Se tulee äkkiä mieleen, Ferm uumoilee.

– Jos on lämmön ja kuluman kanssa ongelmia, niin silloin kuviota suljetaan ja laitetaan enemmän kumia siihen ympärille. Vaikeus tulee silloin siitä, että renkaaseen saadaan kestävyyttä, mutta pito-ominaisuudet heikkenevät.

Portugalissa pitoon voi vaikuttaa myös se, että alkuviikolle on ennustettu jonkin verran sateita, samoin kisan päätöspäivälle sunnuntaille.

– Jos tulee liejua ja märkää, avonainen kumi on aina parempi, sillä se putsaantuu, jolloin kumi pääsee tarttumaan liejuun paremmin, Ferm sanoo.

Kuka kärsii eniten?

Suomalaisittain Hankookin päätös parantaa renkaan kestävyyttä suorituskyvyn kustannuksella kuulostaa jossain määrin huolestuttavalta. Kalle Rovanperä kun ei ole kahden ja puolen viikon takaista Kanarian-näytöstään lukuun ottamatta päässyt vielä sinuiksi uuden hybridittömän auton ja uusien renkaiden kanssa.

Viimeksi tällaista viestiä kuultiin Rovanperän Portugaliin ajamista ennakkotesteistä.

– Se (renkaan muutos kestävämpään suuntaan) ei noin paperilla sovi Kallelle. Tiedetään, että normaalisti jos pito on hyvä ja rengasta ja autoa pystyy käyttämään hyvällä pidolla, silloinhan Kalle on ylivoimainen, Tahko huomauttaa.

– Toisaalta kaikillehan se on sama. Vaikka autot ovat erilaiset, niin jos peilaa Kanariaan ja Hyundaihin, hehän olivat siellä juuri tämän asian kanssa ongelmissa. Heillä ei ollut vetopitoa, jolloin rengas lämpeni yli ja auto rupesi puskemaan. Väittäisin, että jos tämä nyt Kallelle on jonkinlainen pieni harjoittelunaihe, niin peilaten siihen Hyndain päivityspakettiin ja siihen, mitä Kanarialla nähtiin – vaikkakin asfaltilla – uskon, että he ovat vielä isommissa ongelmissa sen kanssa.

Tahko pitää asetelmaa tältä osin jopa jokseenkin yllättävänä.

– Aikaisempina vuosina olisin sanonut, että tämä on Hyundaille etu. Jos molemmista autoista on ikään kuin otettu pitoa pois, mielestäni se on pelannut enemmän Hyundain pussiin. Hitaamman keskinopeuden rallit, joissa pitoa on ollut vähän vähemmän, ovat tasoittaneet voimasuhteita, jopa kääntäneet niitä hiukan Hyundain suuntaan.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että Hyundai toimii vain siinä tietyssä olosuhteessa, kun taas Toyota on hyvä koko ajan. Se on niin marginaalinen se pieni toimintaikkuna, jossa Hyundai pystyy olemaan yhtä nopea tai paikoitellen jopa vähän nopeampi kuin Toyota. Kun sellaista olosuhdetta ei ole kuin ani harvoin, niin se on se ongelma siinä.

Ferm sanoo ennakkotestien merkityksen korostuvan tälläkin kertaa aivan kuten Kanarialla. Siihen liittyen hän nostaa myös esiin yhden mielenkiintoisen yksityiskohdan.

– Tiimit ajoivat testit märällä.

– Tässä on niin paljon vaihtelevuutta, että veikkaaminen on tällä hetkellä supervaikeaa.

Perjantaina ja lauantaina erilaiset vaaratekijät

Rally1-autoihin tuodaan Portugaliin uusi R213W-rengas aiemman R213:n tilalle. Alun perin kerrottiin, että kaikilla kuljettajilla olisi viikonlopun aikana käytössä 28 rengasta, mutta Kenian jälkeen määrä nostettiin 36:een.

Muutos on kuljettajien ja tallien näkökulmasta tervetullut, jopa toivottu, sillä Portugalissakin on tunnetusti suuri rengasrikkojen vaara.

– Se on koko ajan läsnä. Ehkä perjantai on rengaskuluman takia vaikeampi päivä, mutta sitten sellaisia uratökkäisyjä on lauantainlenkillä enemmän, kun ajetaan niitä pätkiä, joissa tulee uria – Vieira do Minhoa ja muuta. Jos sinne ajaa sortokulmalla ja renkaat pullistelevat pois, rengasrikkoja voi tulla ihan jo sen takia, Ferm sanoo.

– Renkaiden säästelemiseen joutuu ehkä käyttämään enemmän järkeä kuin siihen, kestävätkö vehkeet. Renkaan säästämisessä ja renkaan toimivuudessa nousee esiin se, kuka on sen ennakkotesteissä pystynyt tekemään parhaiten.

Perjantaissa huomionarvoista on se, että päivä on poikkeuksellisen pitkä. Pätkiä ajetaan kymmenen ja ek-kilometrejä reilut 146.

– Se on tosi raju renkaille. Siinä on kallioperää, kun tullaan vuorten rinteitä alas Lousassa ja muualla, Ferm sanoo.

Vaikka pätkiä on paljon, ne eivät ole erityisen pitkiä: vain yksi kymmenestä pikataipaleesta on yli 20 kilometriä, sekin vain muutamalla sadalla metrillä.

– Silloin saadaan viilennettyä rengasta, ja se varmaan edesauttaa renkaan kestävyyden kannalta.