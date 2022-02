Tätä aseiden vienti EU-maista Ukrainaan tarkoittaa käytännössä: "Valtava logistinen operaatio" – mutta myös Venäjälle potentiaalinen kohde iskeä

– Se on haastavaa ja valtava logistinen operaatio siirtää sinne ylipäätään joko asetarvikkeita, lentokoneita, ampumatarvikkeita, mitä tahansa. Nyt kun tiedetään, millainen tilanne siellä on esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välisellä rajalla, kun siellä on periaatteessa humanitaarinen kriisi menossa pakolaisten suhteen, niin se on oikeastaan ainut reitti, mistä pystytään turvallisesti tuomaan maateitse niitä ja tietenkin ilmateitse joihinkin kohteisiin, jotka ovat Ukrainan hallinnassa ja suojattuja.