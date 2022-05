Ukrainan kipeästi tarvitsemat haupitsit ja meritorjuntaohjukset ovat saapuneet maahan

Reutersin tietojen mukaan Tanska on lähettänyt useita Harpoon-meritorjuntaohjuksia ja Yhdysvallat tela-alustaisia haupitseja.

– Lännen tarjoama aseapu Ukrainalle on tärkeää, Reznikov sanoo.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on korostanut, että Ukraina tarvitsee raskaampaa aseistusta voidakseen taistella Venäjää vastaan.

– Se, missä Venäjä on meitä (Ukrainaa) parempi, on siinä, että heillä on enemmän raskasta kalustoa kuin meillä. Emme pysty työntämään venäläisjoukkoja takaisin ilman tykistöä ja raketinheitinjärjestelmiä, Kuleba sanoi live-keskustelussa Twitterissä.