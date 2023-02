Ukrainassa kohtaavat nyt täysin erilaiset asevoimat kuin vuosi sitten – miltä näyttää sodan tulevaisuus?

”Kiinalla on Kiinan intressit” Kiina on tarjonnut apuaan rauhansopimisen aloittamiseksi Venäjän ja Ukrainan välillä. Maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti Simo Pesu arvioi Kiinan toimivan asiassa juuri niin kuin sen oma etu vaatii. – Kiina ja Venäjä eivät ole luonnollisia liittolaisia. Kiinalla ei varmastikaan ole varsinaista intressiä Venäjän sotilaallisissa seikkailuissa Euroopassa. Yhteisiä intressejä heillä on esimerkiksi Yhdysvaltojen toiminnan rajoittaminen avaruudessa arktisella alueella tai valtamerillä. – Kiina noudattaa Kiinan intressejä. Jos rauha Ukrainassa on Kiinan intressien mukainen, se varmasti ajaa sitä.