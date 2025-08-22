Pohjois-Korean johtaja jakoi kunniamerkkejä Ukrainan sodassa taistelleille

29.12309646
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat hyvää pataa keskenään.
Julkaistu 22.08.2025 10:10

MTV UUTISET – STT

Kim Jong-un ylisti joukkoja "jotka palasivat kunniakkaasti kotiin luotien ja pommien keskeltä vieraalta maalta".

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on jakanut kunniamerkkejä ja ylistänyt Ukrainan sodassa taistelleita korealaisjoukkoja. 

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n julkaisemissa kuvissa Kim halaa sotilasta työväenpuolueen päämajassa Pjongjangissa järjestetyssä seremoniassa.

Lue myös: Pohjois-Korea lupasi tukea kaikkia Venäjän toimenpiteitä Ukrainassa ehdoitta

Suorat lennot Moskovasta Pohjois-Koreaan alkoivat – vetonaulana uusi rantakohde

Toisessa kuvassa Kim nähdään polvistuneena sodassa kuolleen sotilaan kuvan eteen sekä laskemassa kukkia ja arvomerkkejä kaatuneiden sotilaiden kuvien luokse.

Lue myös: Tuhannet pohjoiskorealaiset raatavat orjatöissä Venäjällä karmeissa oloissa – nyt puhuvat työntekijät

Uutistoimiston mukaan Kim ylisti joukkoja "jotka palasivat kunniakkaasti kotiin luotien ja pommien keskeltä vieraalta maalta".

Länsimaiden tiedustelupalvelujen mukaan Pohjois-Korea lähetti viime vuonna noin 10  000 sotilasta Venäjälle taistelemaan Ukrainan sodassa. Venäjä sai Pohjois-Korealta myös runsaasti materiaaliapua.

Arvioiden mukaan noin 600 sotilasta kuoli ja tuhansia haavoittui taisteluissa pääosin Kurskin alueella Venäjällä.

Lisää aiheesta:

Kim Jong-un: Pohjois-Korea tukee Venäjän toimia Ukrainassa ehdoittaVenäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasi Kim Jong-uninKim Jong-un muisti Ukrainan sodan pohjoiskorealaisuhreja – osallistujat "puhkesivat kyyneliin"Etelä-Korea: Pohjois-Korea lähettänyt tuhansia uusia sotilaita VenäjälleWSJ: Venäjällä kaatuneen pohjoiskorealaisen sotilaan päiväkirjassa kerrotaan syöttinä toimimisestaPohjois-Korea lähettää pioneereja Venäjän tueksi Ukrainaan – USA: Joutuvat teuraaksi
Pohjois-KoreaUkrainan sotaKim Jong-unUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Pohjois-Korea