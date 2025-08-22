Pohjois-Korean johtaja jakoi kunniamerkkejä Ukrainan sodassa taistelleille

Kim Jong-un ylisti joukkoja "jotka palasivat kunniakkaasti kotiin luotien ja pommien keskeltä vieraalta maalta".
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on jakanut kunniamerkkejä ja ylistänyt Ukrainan sodassa taistelleita korealaisjoukkoja.
Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n julkaisemissa kuvissa Kim halaa sotilasta työväenpuolueen päämajassa Pjongjangissa järjestetyssä seremoniassa.
Toisessa kuvassa Kim nähdään polvistuneena sodassa kuolleen sotilaan kuvan eteen sekä laskemassa kukkia ja arvomerkkejä kaatuneiden sotilaiden kuvien luokse.
Uutistoimiston mukaan Kim ylisti joukkoja "jotka palasivat kunniakkaasti kotiin luotien ja pommien keskeltä vieraalta maalta".
Länsimaiden tiedustelupalvelujen mukaan Pohjois-Korea lähetti viime vuonna noin 10 000 sotilasta Venäjälle taistelemaan Ukrainan sodassa. Venäjä sai Pohjois-Korealta myös runsaasti materiaaliapua.
Arvioiden mukaan noin 600 sotilasta kuoli ja tuhansia haavoittui taisteluissa pääosin Kurskin alueella Venäjällä.