"Venäjä hävisi jo alkumetreillä" – Tutkijan mukaan Venäjä on heikoilla aloittamassaan sodassa, eikä "nukkehallituksella" olisi tulevaisuutta

Ukrainassa taistellaan jo viidettä päivää. YK:n mukaan sodassa on kuollut jo ainakin 102 siviiliä, mukaan lukien seitsemän lasta.

Kiova on edelleen Ukrainan hallussa Venäjän taisteluista huolimatta. Tänään on saatu uutisia, että Kiovaa lähestyvä venäläiskolonna on kasvanut jo 27 kilometrin pituiseksi.