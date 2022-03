Sota-asiantuntija: Venäjän isku Ukrainan armeijan koulutuskeskukseen voi olla vastaus lännen antamaan aseapuun

Venäjä on laajentanut tänään hyökkäystään Ukrainan länsiosiin. Aamuyöllä Venäjä teki ohjusiskun lähelle Puolan rajaa Javoriviin, jossa muun muassa amerikkalaiset ovat kouluttaneet Ukrainan armeijaa. Iskussa kuoli ainakin 35 ihmistä ja yli 130 haavoittui.

Sotilastukikohta on toiminut niin sanottujen IPSC-joukkojen koulutuskeskuksena. IPSC perustettiin vuonna 2007 kouluttamaan Ukrainan joukkoja erityisesti rauhanturvatoimintaan. Siellä pidettiin myös sotilasliitto Naton jäsenmaiden kanssa yhteisiä harjoituksia.

Sijainnilla suuri merkitys

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettajan Jukka Heinäsen mukaan iskulla Naton rajalla on suuri merkitys.

– Tällä on iso merkitys siltä kannalta, että kohde on todella vain 20 kilometrin päässä Naton rajasta. Ja se oli varmasti Venäjällä tiedossa, että tukikohdassa on ulkomaisia sotilaita, Heinänen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.