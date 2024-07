Lähdössä ulkomaille? Matkaripuli lisää vakavaa terveysriskiä – näin vältät kiusallisen reissuvaivan

1. Huolehdi käsihygieniasta Pese kädet saippualla tai desinfioi ne alkoholipitoisella käsihuuhteella aina käytyäsi vessassa tai aina ennen kuin käsittelet tai syöt ruokaa. 2. Vältä näitä juomia ja jääpaloja Juo vain pullotettua vettä, mutta muista olla tarkkana myös pulloveden kanssa. Haista ja maista ja heitä vesi pois, jos se haisee tai maistuu oudolta.

Jos saatavilla ei ole pullotettua vettä, voit keittää veden kiehuvaksi ja antaa sen poreilla 5 minuutin ajan. Veden voi puhdistaa myös desinfioimalla ja tähän tarkoitetuilla vedensuodattimilla.

Käytä pullotettua vettä myös suodatinkahvin valmistukseen ja hampaiden pesuun.

Tilaa juomasi ravintoloissa ilman jäitä. Jääpalat on todennäköisesti valmistettu hanavedestä. Jos haluat viilentää juomasi, pyydä jääpalat astiaan, johon voit upottaa juomatölkkisi tai lasisi viilenemään.

Keitettyyn veteen tehdyt kuumat juomat, kuten kahvi ja tee ovat yleensä turvallisia. Samoin teollisesti valmistetut virvoitusjuomat. 3. Vältä näitä ruokia Kylmänä tarjoiltuja ostereita, simpukoita, rapuja tai muita mereneläviä. Muista, että myös sushia tulisi välttää muualla kuin Japanissa ja Skandinavian maissa.

Jätä välistä myös kylmät leikkeet ja majoneesipohjaiset salaatit sekä pakkaamattomat maidot, kermat, jäätelöt, voi ja tuorejuustot.

Syö vain kunnolla kypsennettyä lihaa, kalaa ja kananmunaa. Vältä siis kaikkia näitä puoliraakoina tai raakoina.

Älä syö hedelmiä ja vihanneksia, joita et voi pestä ja kuoria itse. Myös kylmistä jälkiruoista on syytä kieltäytyä.

Jätä myös katukeittiöiden ja kotona valmistettujen säilykkeiden syönti väliin.

Lisäksi kannattaa välttää buffetravintoloita, sillä niissä ruoka seisoo pitkään tarjolla, mikä mahdollistaa bakteerien lisääntymisen niissä.

Voit syödä huoletta leipää ja muita kuivia viljatuotteita, kuumina tarjoiltavia liha-, kala- ja kasvisannoksia sekä itse kuorimiasi hedelmiä. Lähteet: Globaaliterveys ry, Professori Anu Kantele, Helsingin yliopisto ja Lääkärikeskus Aavan Matkailuklinikka