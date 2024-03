Suomalaiset tuovat vastustuskyvyn kehittäneitä bakteereja lomamatkoilta – antibiootit uhkaavat menettää tehoaan

Antibioottien vastuullinen käyttö avainasemassa

– Yksi on ensinnäkin järjestäytynyt ja toimiva yhteiskunta, jossa on hyvä jätehuolto ja sanitaatio. Sitten on rokotukset ja antibioottien vastuullinen käyttö, mikä on tällaisessa järjestäytyneessä yhteiskunnassa ehkä tärkein tekijä antibioottiresistenssin torjunnassa, Virta kertoo.