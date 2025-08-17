Tästä lähtökohdasta Ukrainaan tavoitellaan rauhaa huomenna: "Eurooppalaisilla paljon pelissä"

Kaikki ratkaisuvaihtoehdot ovat vielä tässä vaiheessa pöydällä, arvioi UPI:n johtaja MTV Uutisille.

Ukrainan rauhanponnisteluiden eteen tapahtuu nyt paljon:

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui tänään Brysseliin neuvottelemaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Ranska, Saksa ja Britannia tapaavat videoyhteydellä tänään Ukrainaa tukevien liittolaisten kesken ja huomenna Zelenskyi yhdessä useiden eurooppalaisten johtajien kanssa matkustavat Washingtoniin presidentti Donald Trumpin isännöimään tapaamiseen.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Hiski Haukkala kertoo MTV Uutisille, että tärkeää tilanteessa on nyt se, että eurooppalaiset valmistautuvat ja koordinoivat viestejä ja toimintaansa yhdessä Ukrainan kanssa ja samalla seisovat Ukrainan rinnalla.

Zelenskyi on painottanut, että alueluovutukset ovat Ukrainan perustuslain vastaisia. Haukkala toteaa, että kyseessä on kipeä kysymys ukrainalaisille.

– Euroopan ja Ukrainan yhteinen viesti on oikeastaan se, että tässä puolustetaan kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita ja myös eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen perustuksia. Niiden keskeinen lähtökohta on, että väkivalloin ei rajoja voi muuttaa.

Haukkala huomauttaa, että kaikki viestit Euroopan ja Ukrainan suunnalta painottavat sitä, että kynnys virallisten aluemenetysten tunnustamiseen ja sitä kautta Venäjän aluevalloitusten lailliseen tunnustamiseen on edelleen erittäin korkea.

– Mutta nämä ovat varmasti kysymyksiä, joista tullaan neuvottelemaan.

Turvallisuustakuut keskustelujen ytimessä

Trump otti jo Alaskassa järjestetyssä huippukokouksessa esille mahdolliset turvatakuut Ukrainalle. Haukkalan mukaan tämä on juurikin ydinkysymys huomenna Washingtonissa järjestettävässä tapaamisessa. Haukkalan mukaan Trumpin kanta määrittää paljon tulevia tapahtumia.

Haukkala uskoo, että kaikki ratkaisuvaihtoehdot ovat vielä tässä vaiheessa pöydällä

– Ja täytyy varmaan henkisesti varautua siihenkin mahdollisuuteen, että välttämättä mistään turvatakuista kyetä sopimaan.

Haukkalan mukaan tärkeintä olisi, että Yhdysvallat saataisiin tavalla tai toisella sitoutumaan jonkinlaiseen rooliin prosessissa.

– Vähintäänkin selkänojan antajana ja sitä kautta diplomaattisen paineen luojana, jotta tämä asia voidaan venäläisille tarjoilla.

Haukkalan mukaan keskeistä Ukrainan turvallisuutta ajatellen tulevaisuudessa on, että maa kykenee ylläpitämään vahvaa kansallista puolustusta.

Haukkala huomauttaa, että Euroopan turvallisuusedut ovat pitkälti yhteneväiset kuin Ukrainallakin.

– Eurooppalaisilla on tässä tilanteessa todella paljon pelissä. Me puolustamme eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen periaatteita. Puolustamme kansainvälistä oikeutta ja sitä kautta koko Euroopan turvallisuutta ja vakautta. Näiden viestien tuominen huomenna esille on varmasti erittäin tärkeää.