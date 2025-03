Mikä on Zelenskyin Suomen-vierailun tarkoitus? Tutkija: "Ei laske Trumpin ja Putinin varaan"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapunut yllätysvierailulle Suomeen. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat keskustelleet puhelimitse Ukrainan tilanteesta.

EU:n turvallisuuspolitiikkaan ja rauhanrakentamiseen erikoistunut tutkija Tyyne Karjalainen Ulkopoliittisesta instituutista pohtii MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Zelenskyin vierailun tarkoitusta.

– Kyllä tämä osoittaa sen, että tällä hetkellä rauhaa Ukrainaan haetaan usealta eri kentällä.

– Zelenskyikään ei laske sen varaan, että Trump ja Putin neuvottelevat, vaan samaan aikaan haetaan Euroopassa omia ratkaisuja ja tukea Ukrainalle eli kyllä tässäkin tietysti näistä samoista asioista keskustellaan.

Stubb on keskustellut Zelenskyin kanssa useaan otteeseen. Vaikka Suomen tuki Ukrainalle on selvä, niin Karjalaisen mukaan pöydällä on edelleen monenlaisia avoimia kysymyksiä.

– Tässä on kuitenkin jonkin verran avoimia kysymyksiä, kuten vaikkapa mikä on Suomen kanta mahdollisiin turvatakuisiin tai jopa joukkojen lähettämiseen Ukrainaan rauhaa turvaamaan. Tietysti varaudutaan myös erilaisiin uutisiin Trumpin ja Putinin puhelusta, Karjalainen sanoo.

Karjalainen toteaa, että Trumpin ja Putinin puhelun sisältöön kannattaa suhtautua kriittisesti.

– Ehkä keskeistä on se, että riippumatta siitä, mitä tästä puhelusta kuullaan, niin on hyvin syytä suhtautua varauksella siihen, mitä kuullaan.

