Zelenskyi: Neuvottelut mahdottomia taisteluiden jatkuessa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Von der Leyenin mukaan EU tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen, oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

– Ukrainan asevoimille ei saa asettaa rajoituksia. Ukrainan teollista voimapohjaa on vahvistettava, erityisesti droonien osalta.

Von der Leyenin sanoi myös EU:n tukevan edelleen Ukrainan EU-jäsenyyspolkua.

– Kansainvälisiä rajoja ei voida muuttaa voimalla.

Von der Leyen sanoi toivovansa, että 19. pakotepaketti Venäjää vastaan hyväksytään syyskuussa.

– Vain Ukraina voi valita oman kohtalonsa.

Zelenskyi sanoi, että nykyiset rintamalinjat Ukrainan sodassa Venäjää vastaan tulisi ottaa rauhanneuvottelujen lähtökohdaksi.

– Tarvitsemme todellisia neuvotteluja, mikä tarkoittaa, että voimme aloittaa siitä, missä rintamalinja nyt kulkee, Zelenskyi sanoi ja lisäsi, että eurooppalaiset johtajat tukevat tätä.

Zelenskyi toisti kantansa, että tulitauko on ensin saatava aikaan, jotta voidaan neuvotella lopullisesta sopimuksesta.

Zelenskyi ja von der Leyen osallistuvat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin isännöimään tapaamiseen maanantaina 18. elokuuta Washington D.C:ssä. Tapaamiseen osallistuu myös Suomen presidentti Alexander Stubb.

