Erikoinen käänne tapetuksi uskotun iisalmelaisen Juuson tapauksessa – "epämääräinen omaisuus" sai poliisin epäilykset heräämään myös toisista rikoksista

Kolmekymppisen pariskunnan epäillään tappaneen iisalmelaisen Juuso Sirviön noin kolme viikkoa sitten Tervolla. Kaksikko on myöntänyt osallisuutensa miehen kuolemaan, ja poliisi on kertonut uskovansa, että epäilty henkirikos liittyy aiempiin ihmissuhteisiin.

Yksi taposta epäilty on Sirviön entinen naisystävä. Toinen epäilty on puolestaan naisen nykyinen miesystävä.

– Sieltä on löytynyt joitain moottorisahoja ja tämän tyylisiä tavaroita, joiden olemassaololle ei ole löytynyt selvää syytä. Näiden asioiden osalta on kuulusteluja tänään. Selvitämme ja kartoitamme asiaa. Tässä on analyysityö käynnissä.