Kadonneen Juuson, 30, auto löytyi verisenä ex-heilan luota, kahta esitetään vangittavaksi – poliisi on keskeyttänyt etsinnät "summamutikassa"

Auto oli lukkojen takana Sirviön entisen seurustelukumppanin ja tämän uuden heilan asuinpaikan ulkorakennuksesta. Autossa oli verijälkiä ja nämä seikat yhdessä johtivat epäilyyn siitä, että Sirviö on joutunut henkirikoksen uhriksi.

Poliisi selvittää ex-tyttöystävän osuutta asiaan

Kolmi–nelikymppistä pariskuntaa on kuulusteltu, mutta selvyyttä tapahtumille ei ole vielä saatu. Kuulustelut olivat tutkinnanjohtaja Mikko Lyytisen mukaan paraikaa hänen vastatessa MTV Uutisten puheluun puoliltapäivin.

Tällä hetkellä poliisin käsitys kuitenkin on se, että Sirviön ja entisen naisystävän välillä on ollut riitaisuutta, ja he olivat sopineet tapaamisen katoamispäivälle.