Varusmies Milla Arosen, 21, murhatutkinta valmistui: Ex-poikaystävä tunnusti teon, mutta piinaa yhä poliisia vaikenemalla – missä on ruumis?

Keskusrikospoliisi on saanut somerolaisen varusmiehen Milla Arosen, 21, murhatutkinnan päätökseen. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

Arosen entinen poikaystävä, 1995 syntynyt mies, on tunnustanut surmanneensa naisen ja yrittäneensä ottaa hänen nimiinsä pikavippejä.

Ex-pariskunta oli päätynyt viettämään yhdessä viikonloppua. Alkukesän aamuyön tunteina he ajelivat epäillyn autolla syrjäisellä hiekkatiellä, joka johtaa Somerniemeltä Kiikalan lentokentälle.

Kiistolinja vaihtui tunnustukseen

Riitaa yhteisestä menneisyydestä

Mysteeri on kuitenkin edelleen se, mitä Arosen ruumiille tapahtui.

Tutkinnanjohtaja Toivonen pitää omana tietonaan, mitä epäilty on tekotavasta ja ruumiin kätkennästä tarkalleen ottaen kertonut. Virkavalta on edelleen varsin eriskummallisessa tilanteessa, jossa henkirikoksen tekijä on selvillä mutta ruumis yhä kateissa.